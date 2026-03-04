شرارة الحب تشتعل بين تارا عبود وأحمد رمزي في الحلقة 16 من فخر الدلتا

شهدت الحلقة 16 من مسلسل فخر الدلتا تطورًا عاطفيًا جديدًا، بعدما بدأت ملامح الإعجاب تظهر على شخصية تارا عبود تجاه أحمد رمزي، في مشاهد حملت الكثير من المشاعر الرقيقة والتوتر الخفي الذي يمهد لتحول مهم في مسار العلاقة بينهما.

وجاءت هذه اللحظات بعد سلسلة من المواقف التي جمعتهما خلال الأحداث، حيث بدت نظرات تارا عبود وتصرفاتها أكثر قربًا واهتمامًا، ما أشعل شرارة الحب بين الثنائي، وأثار تفاعلًا واسعًا بين جمهور المسلسل الذي ينتظر تطور هذه العلاقة في الحلقات المقبلة.

ويشارك في بطولة العمل إلى جانب أحمد رمزي وتارا عبود، كل من حنان سليمان، كمال أبو ريّة، علي السبع، وأحمد عصام السيد و عدد كبير من النجوم