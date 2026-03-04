قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

جهاز الأمن القطري يعلن القبض على خليتين تتبعان للحرس الثوري الإيراني

أ ش أ

تمكنت الجهات القطرية المختصة من إلقاء القبض على خليتين تعملان لصالح الحرس الثوري الإيراني في قطر.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية"قنا" اليوم الأربعاء أنه في إطار الجهود المستمرة لحماية أمن الدولة وصون استقرارها، أسفرت عمليات الرصد والمتابعة الدقيقة عن القبض على عشرة متهمين؛ 7 منهم كلفوا بمهام تجسسية لجمع المعلومات حول المنشآت الحيوية والعسكرية في الدولة، و3 آخرين كلفوا بالقيام بأعمال تخريبية وتلقوا تدريباً على استخدام الطائرات المسيرة، كما عثر بحوزتهم على مواقع وإحداثيات لمنشآت ومرافق حساسة ووسائل اتصال وأجهزة تقنية.

وأقر المتهمون خلال التحقيقات بارتباطهم بالحرس الثوري الإيراني وتكليفهم بمهام تجسسية وأعمال تخريبية.

الجهات القطرية إلقاء القبض الحرس الثوري الإيراني قطر

