أهلى جدة يطيح بـ النصر من وصافة الدوري السعودي.. تفاصيل

حقق الأهلي السعودي فوزاً صعاباً على الخلود بهدف نظيف ، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وجاء هدف الأهلي السعودي في الدقيقة 74، عن طريق إيفان توني.

وبهذه النتيجة يطيح أهلى جدة بـ النصر من وصافة الدوري مؤقتاً برصيد 34 نقطة، وتجمد الخلود فى المركز الـ13 برصيد 12 نقطة.

وجاء تشكيل أهلى جدة على نحو التالى:

حراسة المرمى: عبدالرحمن الصائبي

خط الدفاع: علي مجرشي – ميريح ديميرال – محمد سليمان – زكريا هوساوي

خط الوسط: فالنتين أتانجانا – إنزو ميو – فرانك كيسي

خط الهجوم: رياض محرز – ويندرسون جالينو – إيفان توني

ومقاعد البدلاء بكلاً من:

عبدالله عبده – فراس البريكان – عيد المولد – فهد الرشيدي – ماتياس جونزالفيش – محمد عبدالرحمن – زياد الجهني – ريان حامد – صالح أبو الشامات.

وجاء تشكيل الخلود على نحو التالى:

حراسة المرمى: كوزاني

خط الدفاع: سلطان – جيومبر – بيناس – رمزي صولان

خط الوسط: باكلي – الحوسري – هتان

خط الهجوم: العليوي – مزياني – إنريكي

وعلى مقاعد البدلاء كل من:

الشمري – اليحيى – عدي – كمارا – جمعان – السفري – ندورام – صوعان – ماجد.



