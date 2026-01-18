قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صراع الأسود.. تشكيل المغرب والسنغال المتوقع لنهائي أمم أفريقيا
اليوم.. أولي جلسات محاكمة قاتل عروسه في المنوفية
مع اقتراب رمضان 2026 .. اعرف أسعار البلح والزبيب | فيديو
رسالة إيمانية | علي جمعة: الثقة بالله تصنع قلبًا مفتوحًا ونفسًا هادئة.. وهذا سر الطمأنينة
واشنطن تكشف تفاصيل تعليق إصدار التأشيرات لمواطني 75 دولة
إيطاليا: الشراكة مع الهند تزداد قوة بعد اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ونيودلهي
موسيفيني يحسم الرئاسة لولاية سابعة وسط جدل انتخابي واسع واتهامات بالتزوير
قيادة العمليات المركزية الأمريكية: غارات في سوريا تقتــ.ـل قياديًا مرتبطًا بالقاعدة وداعش
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأحد 18 يناير 2026
انطلاق قافلة المساعدات الإنسانية الـ 118من مصر إلى غزة
وفاة الفنان محمود بشير بعد صراع مع المرض
صفية العمري لـ صدى البلد: لم أعتزل التمثيل
رياضة

شوبير بعد خسارة منتخب مصر أمام نيجيريا: الحمد لله على كل شيء

باسنتي ناجي

علّق الإعلامي أحمد شوبير على خسارة منتخب مصر أمام نيجيريا في بطولة كأس أمم إفريقيا.

منتخب مصر 

وكتب الإعلامي أحمد شوبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"الحمد لله علي كل شئ".

ويخوض منتخب مصر مباراته القادمة أمام السعودية وديًا فى الدوحة يوم 26 مارس المقبل، فى إطار الاستعداد لبطولة كأس العالم 2026.

ونجح منتخب نيجيريا في حسم المركز الثالث والتتويج بالميدالية البرونزية في بطولة أمم إفريقيا بعد التغلب على المنتخب المصري 4-2    بركلات الترجيح في اللقاء الذي جمع بينهما منذ قليل على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء لتحديد المركز الثالث فى بطولة أمم أفريقيا 2025. 

أحداث مباراة منتخب مصر ونيجيريا

سيطر التعادل السلبي على أحداث  المباراة التي جمعت بين منتخب مصر ونيجيريا في اللقاء الذي يجمع بينهما الأن على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء لتحديد المركز الثالث فى بطولة أمم أفريقيا 2025. 

شهدت بداية المباراة محاولة هجومية أولى لمصر بعرضية أرضية من الجبهة اليسرى عن طريق تريزيجيه إلى داخل منطقة الجزاء وصلت بشكل مباشر للحارس ستانلي نوابيلي.

شهدت الدقيقة  السادسة توقف المباراة لإصابة إمام عاشور لاعب المنتخب الوطني.

واستحوذ المنتخب المصري علي أحداث أول 30 دقيقة من خلال شن الهجمات المتتالية علي مرمي منتخب نيجيريا من أجل إحراز هدف التقدم حيث شهدت الدقيقة ٢٨  محاولة هجومية خطيرة لمصر بعرضية أرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها محمد صلاح بتسديدة مباشرة تصدى لها الحارس ستانلي نوابيلي وأنقذ مرماه من هدف محقق.

وأحرز أكور أدامز هدف تقدم منتخب نيجيريا في الدقيقة  37 بعد عرضية من الجبهة اليمنى عن طريق صامويل شوكويزي إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها أكور أدامز برأسية سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى وألغي حكم المباراة هدف تقدم منتخب نيجيريا بعد الرجوع لتقنية الـ var  بداعي التدخل العنيف على  حمدي فتحي لاعب المنتخب الوطني  وحصول لعب منتخب نيجيريا على بطاقة صفراء من نصيب بول أونواتشو 

وشهدت بداية أحداث الشوط الثاني هدفًا  ملغيًا لصالح نيجيريا بداعي التسلل على أكور أدامز صانع الهدف وسط ضغط هجومي من أجل إحراز هدف التقدم .

وشهدت أحدث الشوط الثاني ضغطًا هجوميًا مكثفًا من لاعبي منتخب نيجيريا وسط تألق حارس المنتخب الوطني مصطفي شوبير الذي نجح في التصدي لهدف محقق بعد تسديدة قوي عن طريق رافائيل أونيديكا لاعب نيجيريا من على حدود منطقة الجزاء

وفى الدقيقة 60 دفع حسام حسن بالثنائى عمر مرموش ومحمود صابر بدلا من زيزو وتريزيجيه، كما دفع بإبراهيم عادل بدلا من مصطفى محمد فى الدقيقة 74.

ولجأ المنتخبان إلي ركلات الزاء من أجل حسم الفائز وتحديد بطل المركز الثالث لبطولة أمم إفريقيا 2025

جاء تشكيل منتخب مصر الوطني أمام نيجيريا على النحو التالي:

مصطفي شوبير فى حراسة المرمي. 

محمد هاني رامي ربيعة وحمدي فتحي. 

مهند لاشين وإمام عاشور وخالد صبحي وزيزو وتريزيجيه ومحمد صلاح ومصطفي محمد.

بينما جاء تشكيل منتخب نيجيريا كالتالي٬-

حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي

الدفاع: برايت أوساي صامويل، إيجوا أوجبو، سيمي أجايي، برونو أونيمايتشي

الوسط: رافاييل أونيديكا، موسيس سيمون، فيسايو باشيرو

الهجوم: صامويل تشوكويزي، بول أوناتشو، أكور آدامز

