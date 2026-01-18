مشوار المغرب نحو النهائي.. صلابة دفاعية وحلم التتويج

واصل المنتخب المغربي عروضه القوية في بطولة كأس الأمم الأفريقية، ونجح في حجز مقعده في المباراة النهائية عقب مواجهة صعبة ومثيرة أمام منتخب نيجيريا في الدور نصف النهائي.

اللقاء اتسم بالحذر الشديد من الجانبين، حيث غابت الأهداف طوال الوقت الأصلي، قبل أن يستمر التعادل السلبي في الأشواط الإضافية، ليحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح.

وأظهر “أسود الأطلس” شخصية قوية وتركيزًا عاليًا، ليحسموا بطاقة العبور بنتيجة 4-2، مؤكدين قوتهم الذهنية وقدرتهم على التعامل مع ضغوط المباريات الكبرى.



قوة دفاعية وانضباط تكتيكي

اعتمد المنتخب المغربي خلال مشواره على تنظيم دفاعي محكم وانضباط تكتيكي واضح، وهو ما ظهر جليًا أمام نيجيريا، أحد أقوى منتخبات القارة.

ونجح خط الدفاع والحارس في الحفاظ على الشباك نظيفة، ليواصل المغرب سلسلة نتائجه الإيجابية، معتمدًا على التوازن بين الدفاع والهجوم، والصبر في بناء اللعب، واستغلال اللحظات الحاسمة.

الحكم ندالا يقود النهائي

استقرت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” على تعيين الحكم الكونغولي جون جاك ندالا لإدارة المباراة النهائية المرتقبة بين المغرب والسنغال. ويُعد ندالا من الأسماء التحكيمية البارزة في القارة السمراء، ويتمتع بخبرة كبيرة في إدارة المباريات الحاسمة.



سجل مميز في البطولة

وسبق للحكم جون جاك ندالا أن أدار مباراة الافتتاح في النسخة الحالية من البطولة، والتي جمعت بين منتخب المغرب ونظيره جزر القمر، وانتهت بفوز “أسود الأطلس” بهدفين دون مقابل. ويمنح هذا الأمر ثقة إضافية للجماهير المغربية، التي تأمل في ظهور تحكيمي عادل يواكب أهمية النهائي.

حلم اللقب يقترب

يدخل المنتخب المغربي المباراة النهائية بطموحات كبيرة لتحقيق اللقب، مستندًا إلى مشوار قوي وأداء متوازن، ودعم جماهيري واسع، في مواجهة مرتقبة أمام منتخب السنغال، تحمل في طياتها الكثير من التحديات والإثارة.



