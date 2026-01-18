جون جاك ندالا حكمًا لنهائي أمم إفريقيا بين المغرب والسنغال وبيير أتشو للفيديو

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تعيين الحكم الكونغولي جون جاك ندالا لإدارة نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية، الذي يجمع بين منتخبي المغرب والسنغال، في مواجهة مرتقبة على لقب البطولة القارية غدا الأحد الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر.

وسيتولى الحكم الجابوني بيير أتشو إدارة تقنية حكم الفيديو المساعد VAR خلال المباراة النهائية، في إطار حرص الكاف على إسناد اللقاء لطاقم تحكيم يتمتع بالخبرة والكفاءة.

ويأتي اختيار ندالا لإدارة النهائي تتويجًا لمسيرته التحكيمية في البطولات الإفريقية، بعدما شارك في إدارة عدد من المباريات الكبرى على مستوى القارة، فيما يحظى بيير أتشو بثقة الاتحاد الإفريقي في إدارة تقنية الفيديو خلال المواجهات الحاسمة.

ومن المنتظر أن يشهد نهائي المغرب والسنغال صراعًا قويًا بين منتخبين من أبرز قوى الكرة الإفريقية، وسط اهتمام جماهيري وإعلامي واسع، في مباراة تتطلب أعلى درجات التركيز والدقة التحكيمية.