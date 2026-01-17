قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد مباراة مصر المقبلة بعد انتهاء أمم أفريقيا
الدفاع الروسية: تحرير مستوطنتي بريفولي في دونيتسك وبريلوكي
إزاي تحمي نفسك من تسرب الغاز بالمنزل؟ مدير الحماية المدنية الأسبق يقدم نصائح مهمة
شاهد على فترة الإخوان .. وزير الزراعة: أهنئ أحمد موسى بكتابه أسرار
شبورة وأمطار.. تحذيرات جديدة من الأرصاد بشأن الطقس غدا
موعد إجازة 25 يناير 2026 في مصر
عندنا 3 إصابات .. رامز جلال يعلن مفاجأة عن برنامجه فى رمضان 2026
بايرن ميونخ يقلب الطاولة على لايبزيج ويكتسحه بخماسية بالبوندسليجا
خدوا بالكم من بكرا .. تحذيرات جديدة للأرصاد
وزير الرياضة يهنئ أحمد موسى بإصدار كتابه "أسرار"
شخصية جدعة .. وزير الشؤون النيابية: أحمد موسى كان شاهدا على الكثير من الأحداث في مصر
مش هتزيد عن 7 .. تحذير صادم من الأرصاد
حسام حسن: نحترم المغرب وكل واحد حر يشجع مين

أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، احترامه الكامل للجماهير المغربية، عقب مباراة نيجيريا، قائلا:"تشجيع أي جمهور لأي منتخب هو أمر طبيعي ولا يمثل أي أزمة.


 

وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء: «كل واحد حر يشجع اللي هو عايزه 

 وأكد حسام حسن دعمه لمنتخب المغرب خلال مشاركته التاريخية في كأس العالم بقطر. 

وتابع: كلنا في مصر كنا بنشجع المغرب، وأنا كنت موجود في قطر وفرحتنا كانت كبيرة باللي حققوه .

وأوضح المدير الفني لمنتخب مصر انه تربطه علاقته جيدة مع وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، قائلًا: «بتجمعني علاقة طيبة مع وليد الركراكي ومازالت، وسعيد إنه مدرب وطني وقدر يوصل لنص نهائي كأس العالم».

وشدد حسام حسن على أنه لا يحمل أي ضيق تجاه تشجيع الجماهير المغربية لمنتخب نيجيريا، قائلاً : معنديش مشكلة خالص، وكل الاحترام لأي حد.

