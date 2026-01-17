حسام حسن: نحترم المغرب وكل واحد حر يشجع مين

أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، احترامه الكامل للجماهير المغربية، عقب مباراة نيجيريا، قائلا:"تشجيع أي جمهور لأي منتخب هو أمر طبيعي ولا يمثل أي أزمة.





وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء: «كل واحد حر يشجع اللي هو عايزه

وأكد حسام حسن دعمه لمنتخب المغرب خلال مشاركته التاريخية في كأس العالم بقطر.

وتابع: كلنا في مصر كنا بنشجع المغرب، وأنا كنت موجود في قطر وفرحتنا كانت كبيرة باللي حققوه .

وأوضح المدير الفني لمنتخب مصر انه تربطه علاقته جيدة مع وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، قائلًا: «بتجمعني علاقة طيبة مع وليد الركراكي ومازالت، وسعيد إنه مدرب وطني وقدر يوصل لنص نهائي كأس العالم».

وشدد حسام حسن على أنه لا يحمل أي ضيق تجاه تشجيع الجماهير المغربية لمنتخب نيجيريا، قائلاً : معنديش مشكلة خالص، وكل الاحترام لأي حد.