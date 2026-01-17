مدرب السنغال: منتخب مصر الأفضل في إفريقيا.. والمغرب أقرب للتتويج بأمم أفريقيا

أكد المدير الفني " بابي تياو " مدرب منتخب السنغال أن كأس الأمم الأفريقية من أقوي البطولات مشددا أن المغرب الأقرب للتتويج

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمباراة منتخب المغرب في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 “ إن صورة أفريقيا هي المعرضة للخطر ،لم يفز العديد من اللاعبين بالكرة الذهبية بسبب عدم احترامهم لكأس الأمم الأفريقية،واليوم، من خلال هذه المنظومة الرائعة، نعرض كأس الأمم الأفريقية للعالم أجمع، لا يمكننا تحمل تشويهها”.

واكمل “ ما حدث بالأمس في محطة القطار أمر غير مقبول ،لقد تعرض لاعبو فريقي للخطر؛ وكان من الممكن أن يحدث أي شيء، يجب ألا يتكرر هذا الأمر أبدًا، وخاصة بين دولتين شقيقتين.”

وأضاف “المغرب هو المرشح الأبرز، حتى في تصنيف الفيفا؛ فهم متقدمون علينا، أعتقد أنهم في المركز الثامن ونحن في المركز الحادي عشر،علينا أن نهنئهم.”

وتابع “ المغرب هم المرشحون الأبرز، علي الرغم من أن أفضل فريق أفريقي يبقى مصر بسبعة ألقاب”

واختتم “ المغرب لا يزال المرشح الأبرز، لكننا بذلنا جهدًا كبيرًا للوصول إلى هنا. إنها مباراة نهائية حلم للجميع، ونحن على أتم الاستعداد لهذه المباراة”



