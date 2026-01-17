الكاف يعلق على شكوى منتخب السنغال بعدم توافر تذاكر للمباراة النهائية

علق رئيس الكاف " باتريس موتسيبي " عن شكوى المنتخب السنغالي بعدم توافر تذاكر للمباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية 2025.

وقال موتسيبي ،" ليس صحيحاً وجود نقص في تذاكر المباراة النهائية غداً. فقد طُرحت التذاكر وبيعت في اليوم الأول. ونحن نسعى جاهدين لتوفير أكبر عدد ممكن من الفرص.

وقد صرّح رؤساء الدول بأن عائلاتهم ستأتي لحضور المباراة النهائية ولم يحصلوا على تذاكر بعد، لكننا نعمل على حلّ هذه المشكلة.

ولهذا السبب أيضاً أنشأنا مناطق مخصصة للجماهير، ليتمكنوا من مشاهدة المباراة على التلفاز ".

رسميآ .. رئيس الكاف يعلن عن إلغاء بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين



أعلن الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف عن إلغاء بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين المعروفة بـ "الشان".

جاء إعلان الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي رئيس الكاف عن إلغاء بطولة الشان على هامش المؤتمر الصحفي الذى انعقد اليوم فى الرباط بالمغرب.

قرار رئيس الكاف بـ إلغاء بطولة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين المعروفة بـ “الشان” جاء إستنادا إلي أن البطولة لم تعد على منتخبات القارة السمراء بأى فائدة فنية.

كما استند مسئلي الكاف فى قرار إلغاء بطولة الشان إلي أنها تكبد خزينة الكاف خسارة للأموال.