رسميآ .. رئيس الكاف يعلن عن إلغاء بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين

أعلن الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف عن إلغاء بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين المعروفة بـ "الشان".

جاء إعلان الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي رئيس الكاف عن إلغاء بطولة الشان على هامش المؤتمر الصحفي الذى انعقد اليوم فى الرباط بالمغرب.

قرار رئيس الكاف بـ إلغاء بطولة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين المعروفة بـ “الشان” جاء إستنادا إلي أن البطولة لم تعد على منتخبات القارة السمراء بأى فائدة فنية.

كما استند مسئلي الكاف فى قرار إلغاء بطولة الشان إلي أنها تكبد خزينة الكاف خسارة للأموال.