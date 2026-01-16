الكاف يشيد بنجاح تاريخي لكأس أمم إفريقيا 2025 ويؤكد: المغرب قدّم النسخة الأنجح

أشاد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «الكاف» بالنجاح الكبير الذي حققته بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، التي استضافها المغرب، مؤكدًا أنها تُعد النسخة الأكثر نجاحًا على المستويين التنظيمي والتجاري منذ انطلاق البطولة القارية، وذلك استنادًا إلى مؤشرات وأرقام غير مسبوقة في تاريخ الكرة الإفريقية.

وأوضح «الكاف» أن البطولة شهدت قفزة استثنائية في العوائد المالية، حيث تضاعفت إيرادات الاتحاد بنسبة وصلت إلى 90 في المئة، نتيجة التنظيم الاحترافي، وحسن إدارة الحقوق التجارية، والارتفاع الكبير في القيمة التسويقية للبطولة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على الموارد المالية للاتحاد الإفريقي.

رقم قياسي للرعاة

وسجلت البطولة رقمًا قياسيًا في عدد الرعاة والشركاء التجاريين، في دلالة واضحة على تنامي الثقة العالمية في المنتج الكروي الإفريقي، وقدرته على جذب كبرى الشركات والعلامات التجارية، وهو ما لم يتحقق بهذه الصورة في النسخ السابقة.

حقوق البث التلفزيوني

كما شهدت حقوق البث التلفزيوني طفرة تاريخية، بعدما ارتفعت عائداتها بنسبة 200 في المئة، وهي أعلى زيادة يشهدها «الكاف» منذ تأسيس البطولة، في ظل الإقبال الكبير من الشبكات التلفزيونية والمنصات الرقمية على نقل مباريات البطولة، سواء داخل القارة الإفريقية أو خارجها.

حضور عالمي

وأكد الاتحاد الإفريقي أن كأس أمم إفريقيا 2025 عرفت توسعًا ملحوظًا في حضورها العالمي، من خلال الانفتاح على أسواق جديدة وغير تقليدية، خاصة في الصين واليابان والولايات المتحدة الأمريكية، ما أسهم في تعزيز انتشار البطولة عالميًا، ورفع قيمة العلامة التجارية لكرة القدم الإفريقية على الساحة الدولية.

ويعكس هذا النجاح، بحسب «الكاف»، المكانة المتقدمة التي بات يحتلها المغرب كقوة تنظيمية كبرى في استضافة البطولات القارية والدولية، بعد تقديمه نموذجًا متكاملًا في البنية التحتية، والتنظيم اللوجستي، وإدارة الجماهير، والتسويق الرياضي.

ويُنظر إلى نسخة المغرب 2025 باعتبارها نقطة تحول مفصلية في مسار تطوير كرة القدم الإفريقية، ليس فقط على المستوى الرياضي، ولكن أيضًا على الصعيدين الاقتصادي والتسويقي، حيث وضعت معايير جديدة للبطولات القارية، وفتحت آفاقًا أوسع أمام «الكاف» لتعظيم موارده وتعزيز حضوره العالمي خلال السنوات المقبلة.