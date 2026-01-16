جنوب إفريقيا ترغب في استضافة كأس الأمم الإفريقية 2028 برفقة بوتسوانا

كشفت تقارير صحفية عن رغبة جنوب إفريقيا في تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية 2028 بنسختها الاستثنائية برفقة بوتسوانا في ملف مشترك.

ومن المنتظر أن تقام بطولة كأس الأمم الإفريقية 2027 بشكل طبيعي ولكن بعد قرار الاتحاد الإفريقي بإقامة البطولة كل 4 سنوات تقرر إقامة نسخة استثنائية بدء من عام 2028.

ووفقا لشبكة SABC Sport أن دولة جنوب أفريقيا أبدت اهتمامًا كبيرًا بتقديم ملف ترشيح مشترك مع بوتسوانا لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2028.

وأضافت: "يتواجد وزراء الرياضة من بعض الدول الأفريقية في الرباط قبل مباراة الدور النهائي لكأس الأمم الأفريقية 2025، التي ستُقام يوم الأحد بين المغرب المضيف والسنغال، ومن بينهم وزير الرياضة والفنون والثقافة، جايتون ماكنزي".

يذكر أن المغرب يستضيف النسخة الجارية من بطولة كأس الأمم الإفريقية.