إبراهيم حسن مهاجما الصحافة المغربية: أنتم ما أخدتوش كأس أمم أفريقيا من 50 سنة

شن إبراهيم حسن المدرب المساعد لـ منتخب مصر الوطني، هجوما ضاريا على الصحافة المغربية، على هامش المؤتمر الصحفي قبل مواجهة نيجيريا بكأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

وتلقي منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن خسارة أمام نظيره منتخب السنغال بهدف دون رد فى المباراة التي جمعت بينهما فى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

ويلتقي منتخب مصر الوطني مساء غد السبت مع نظيره منتخب نيجيريا فى مباراة تحديد المركز الثالث بكأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

وقال إبراهيم حسن مساعد مدرب منتخب مصر مهاجما الصحافة المغربية على هامش المؤتمر الصحفي: هو إنتوا بتاخدوا بطولات ؟ أنتوا من 50 سنة ماأخدتوش كأس أمم أفريقيا.