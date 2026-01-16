حسام حسن: المنتخب عانى من الإجهاد والإصابات أمام السنغال

أكد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر أنه راض عما قدمه المنتخب في كاس أمم أفريقيا حتي الان والوصول لنصف النهائي مشددا ان المنتخب أغلق ملف الهزيمة من السنغال ولا يشغله سوي مواجهة نيجيريا

واكمل في المؤتمر الصحفي لمباراة نيجيريا ان المنتخب عاني من الإجهاد والإصابات في مباراة السنغال بسبب غياب محمد حمدي و اصابة احمد فتوح و تغييره بين شوطي مباراة السنغال

وتابع “ ⁠راض عن أداء اللاعبين في بطولة أمم أفريقيا ، وحزين بسبب عدم الوصول للنهائي”

واكمل ان رد فعل الجماهير اسعده خاصة في ظل تقديرهم لمجهودات منتخب مصر في بطولة امم أفريقيا

وتابع أن مصر تمتلك رصيد كبير من التتويج بلقب امم أفريقيا بسبعة القاب ويسعي لتحقيق اللقب في السنوات المقبلة