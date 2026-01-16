قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسام حسن: المنتخب عانى من الإجهاد والإصابات أمام السنغال
بعد صراع مع المرض.. تشييع جثمان الفنان محمد الإمام بالإسكندرية
بعد عامين و 3 أشهر.. السفيرة الأمريكية بالقاهرة تودع أم الدنيا
سرعة نقل وحدة الطوارئ بمحطة الريان.. وزير الري يتفقد المنظومة المائية بالفيوم
السكة الحديد: تشغيل قطارات إضافية خلال أجازة نصف العام الدراسي
إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026
الوزراء يوضح حقيقة الإعلانات المضللة حول مشروعات جديدة منسوبة لشركة العاصمة
القنوات المجانية الناقلة لـ مباراة مصر ونيجيريا
60 مليون جنيه وتسهيلات مالية | كواليس صفقة ناصر ماهر من الزمالك إلى بيراميدز
سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 16-1-2025
طارق السيد: بركات الأقرب إلى قلبي ووالدي تميمة حظي في المباريات
مباراة لا تنسى | كواليس تتويج الزمالك بالسوبر الأفريقى لأول مرة على حساب الأهلي
رياضة

منتصر الرفاعي

توصل مسئولو نادي بيراميدز إلى اتفاق نهائي مع إدارة نادي الزمالك لإتمام صفقة انتقال صانع الألعاب ناصر ماهر إلى صفوف الفريق السماوي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية في صفقة اعتبرت من أبرز الصفقات في السوق الشتوي المصري.

ناصر ماهر يوقع عقود الانضمام لـ بيراميدز
وقع ناصر ماهر على عقود انضمامه رسميا إلى بيراميدز لمدة أربع سنوات ونصف بعد الاتفاق على جميع التفاصيل التعاقدية بين الطرفين لتتضح ملامح الصفقة التي تعكس طموحات الفريق السماوي في تعزيز صفوفه خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب الاتفاق تبلغ القيمة الإجمالية للصفقة نحو مليون وربع دولار أي ما يعادل حوالي 60 مليون جنيه مصري موزعة بين 45 مليون جنيه نقدًا يحصل عليها نادي الزمالك و15 مليون جنيه كجزء من المديونيات السابقة المستحقة على الزمالك لصالح بيراميدز عن صفقتي انتقال عمر جابر ونبيل عماد دونجا من بيراميدز إلى القلعة البيضاء كما تقرر أن يتحمل نادي بيراميدز كافة الضرائب المتعلقة بالصفقة.

تنازل اللاعب عن مستحقاته لتسهيل الصفقة
وفي خطوة هامة لتسريع إتمام الصفقة وافق ناصر ماهر على التنازل مبدئيًا عن مستحقاته المالية المتبقية لدى نادي الزمالك والتي تقدر بنحو 10 ملايين جنيه في مؤشر على رغبته في الانتقال والبدء في تجربة جديدة مع الفريق السماوي.

ومن المتوقع أن يعقد جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك جلسة مع أحمد يحيى، وكيل اللاعب، خلال الأيام المقبلة؛ للاتفاق النهائي على تفاصيل التنازل وصياغة المستندات الرسمية الخاصة بإغلاق الصفقة.

تعزيز صفوف بيراميدز وطموحات جديدة
ويأتي انضمام ناصر ماهر لتعزيز خط وسط بيراميدز، الذي يسعى بقوة للظهور بمستوى متميز في بطولة الدوري المصري الممتاز والمنافسات القارية حيث يمثل اللاعب إضافة نوعية للفريق نظرا لما يتمتع به من قدرات فنية عالية وقدرة على صناعة اللعب وصناعة الفارق في المباريات الحاسمة.

في المقابل، ينجح الزمالك في إتمام عملية البيع بشروط مالية جيدة تمكنه من تسوية جزء من المديونيات وتحسين موقفه المالي خلال الفترة الحالية في ظل اهتمام الإدارة البيضاء بضبط حسابات النادي وتنظيم أوضاعه المالية قبل استئناف المنافسات.

وبذلك تكتمل الصفقة التي طال انتظارها بعد مفاوضات ماراثونية بين الطرفين لتصبح واحدة من أبرز الصفقات التي تشهدها سوق الانتقالات الشتوية في مصر مع ترقب الجماهير لمتابعة أولى مباريات ناصر ماهر بقميص بيراميدز وتأثيره على أداء الفريق السماوي في الفترة المقبلة.

