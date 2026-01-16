قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القنوات المجانية الناقلة لـ مباراة مصر ونيجيريا
60 مليون جنيه وتسهيلات مالية | كواليس صفقة ناصر ماهر من الزمالك إلى بيراميدز
سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 16-1-2025
طارق السيد: بركات الأقرب إلى قلبي ووالدي تميمة حظي في المباريات
مباراة لا تنسى | كواليس تتويج الزمالك بالسوبر الأفريقى لأول مرة على حساب الأهلي
الأزهر للفتوى: نتصدى للتشكيك في المعجزات النبوية وحماية الشباب من الشبهات
افتتاح 3 مساجد بعد إحلالها وتجديدها في كفر الشيخ | صور
إجراء ألماني عاجل يخص جزيرة جرينلاند
بعد افتتاح الرئيس السيسى له.. محافظ القاهرة يؤدى صلاة الجمعة بمسجد العزيز الحكيم
فرحت جدا.. مؤلف كارثة طبيعية عن قرار صرف اللبن المدعم للتوائم
ضوابط صارمة لحيازة الحيوانات الخطرة في القانون
أبرز المواجهات.. مصر تسحق نيجيريا بسداسية في كأس الأمم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مباراة لا تنسى | كواليس تتويج الزمالك بالسوبر الأفريقى لأول مرة على حساب الأهلي

الزمالك
الزمالك
منتصر الرفاعي

لم تكن ليلة السادس عشر من يناير عام 1994 مجرد مباراة كرة قدم بل لحظة خالدة صنعت فصلا استثنائيا في تاريخ نادي الزمالك عندما حسم الفارس الأبيض لقب كأس السوبر الأفريقي بهدف قاتل أمام غريمه التقليدي الأهلي ليعلن عن ميلاد إنجاز قاري جديد كتب في جوهانسبرج وبقي محفورا في ذاكرة جماهير القلعة البيضاء.

تسديدة أيمن منصور تكتب المجد الأبيض

وشهدت المواجهة ندية كبيرة بين قطبي الكرة المصرية حيث سيطر التعادل السلبي على مجريات اللعب حتى الدقائق الأخيرة قبل أن يستغل أيمن منصور حالة التباطؤ في دفاع الأهلي عند الدقيقة 86 ليتسلم الكرة على حدود منطقة الجزاء ويطلق تسديدة صاروخية سكنت الزاوية اليسرى لمرمى الحارس أحمد شوبير، معلنة هدف الفوز التاريخي للقلعة البيضاء.

وجاء هذا التتويج بطابع خاص ليس فقط لأنه اللقب الأفريقي الأول للزمالك في بطولة السوبر بل لأنه تحقق على حساب الأهلي وفي توقيت قاتل ما منحه مكانة استثنائية في ذاكرة جماهير الفارس الأبيض واستحق أن يسجل بأحرف من ذهب في تاريخ النادي.

أيمن منصور وكأس السوبر الأفريقي

الزمالك أول نادي مصري يتوج بالسوبر الأفريقي

وبهذا الإنجاز، أصبح الزمالك أول نادي مصري يتوج بلقب كأس السوبر الأفريقي في إنجاز ارتبط باسم المدير الفني الراحل محمود الجوهري نجم الأهلي الأسبق والذي قاد الزمالك فنيا في تلك الفترة ضمن جهاز فني ضم محمود سعد مدربا عاما وعبد الرحيم محمد مدربا مساعدا وأحمد سليمان مدربا لحراس المرمى بينما أدار اللقاء تحكيميا الحكم الجنوب أفريقي باتروس ماتابيلا.

وتسلم هشام يكن قائد الفريق آنذاك كأس البطولة وسط فرحة عارمة قبل أن تعود بعثة الزمالك إلى القاهرة حيث استقبل اللاعبون استقبال الأبطال في مطار القاهرة وسط الطبول والدفوف وهتافات الجماهير. 

سجل بطولي حافل عبر التاريخ

وعلى مدار تاريخه راكم نادي الزمالك عددا كبيرا من البطولات على مختلف المستويات المحلية والقارية والإقليمية إذ توج بلقب الدوري المصري الممتاز 14 مرة إلى جانب الفوز بدوري منطقة القاهرة 14 مرة، ودوري منطقة الجيزة مرة واحدة كما حصد لقب كأس مصر 29 مرة وكان أول نادي مصري يتوج بالبطولة تحت مسمى "كأس السلطان حسين".

كما فاز الزمالك بكأس السوبر المصري 4 مرات، إلى جانب عدد من البطولات المحلية الخاصة أبرزها كأس الاستقلال مرتين وكأس السلطان مرتين وكأس أكتوبر مرة واحدة وكأس حب مصر وهي بطولة أقيمت لمرة واحدة فقط، وكأس دورة الإسكندرية الصيفية ثلاث مرات وكأس الاتحاد مرة واحدة وكأس الملك فؤاد ثلاث مرات.

وعلى الصعيد العربي، حقق الفارس الأبيض بطولة كأس الأندية العربية مرة واحدة وكأس دورة الأردن الدولية مرتين وكأس السوبر المصري السعودي مرتين.

أما قاريا، فقد توج الزمالك بلقب دوري أبطال أفريقيا 5 مرات، واحتفظ بكأس البطولة "كأس أحمد سيكو توري" بعد فوزه باللقب للمرة الثالثة عام 1993، ليصبح أول نادي مصري يحتفظ بالكأس. 

كما فاز بكأس السوبر الأفريقي 5 مرات وكأس الكؤوس الأفريقية مرة واحدة وكأس الكونفدرالية الأفريقية مرتين إلى جانب التتويج ببطولة كأس الأفروآسيوية للأندية مرتين ليصبح صاحب الرقم القياسي في الفوز بها.

وبإجمالي 82 بطولة محلية وقارية وإقليمية، يرسخ نادي الزمالك مكانته كأحد أكثر الأندية تتويجًا بالألقاب في مصر والوطن العربي، مستندًا إلى تاريخ طويل من الإنجازات واللحظات الخالدة التي صنعت اسمه بين كبار القارة الأفريقية.

نادي الزمالك كأس السوبر الأفريقي الأهلي جوهانسبرج أيمن منصور دوري أبطال أفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

أمريكا تبلغ إسرائيل بالهجوم على إيران.. وقرار مفاجئ من ترامب

زيادة المرتبات 2026

رسميًا| موعد زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة.. وقرار هام بشأن مستحقات يناير

تشغيل واتساب بدون إنترنت

تشغيل واتساب بدون إنترنت بعد التحديث الأخير.. إليك الطريقة

الذهب

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

صورة ارشيفية

«تصل إلى الوفاة»..تحذير طبي من خطورة تريند «كوباية الشاي»

الغندور

خالد الغندور: لماذا شجع الجمهور المغربي بنين وساحل العاج والسنغال؟

لحظة الحادث

حادث دهس جديد بأكتوبر.. طالب ثانوي يقتحم رصيف ويدهس سيدة وابنها ويصيب ابنتها

ادعيه ليله الاسراء والمعراج - دعاء ليله الاسراء والمعراج

ادعية ليلة الإسراء والمعراج.. أفضل 100 تقضي لك 1000 حاجة في أوقات الفرج

ترشيحاتنا

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من رحاب الجامع الأزهر

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من رحاب الجامع الأزهر

"عن شهر رجب رسالة السلام" ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يعقد ندوته الأسبوعية السبت المقبل

رجب رسالة سلام.. ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يعقد ندوته السبت

من دروس الإسراء والمعراج "جبر الخواطر".. موضوع خطبة الجمعة اليوم

من دروس الإسراء والمعراج جبر الخواطر.. موضوع خطبة الجمعة اليوم

فيديو

رسالة شقيق شيرين عبدالوهاب

يوم أسود .. شقيق شيرين عبد الوهاب يفتح النار على كثيرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد