رياضة

مر من جوهانسبرج.. الذكرى الـ 32 لفوز الزمالك على الأهلي بـ السوبر الإفريقي

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
ياسمين تيسير

توج فريق الكرة الأول بنادي الزمالك يوم 16 يناير عام 1994 بلقب بطولة كأس السوبر الأفريقى على حساب غريمه التقليدي النادي الأهلى بهدف نظيف أحرزه أيمن منصور فى المباراة التى أٌقيمت في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.

المباراة جاءت سجالا بين قطبي الكرة المصرية وسيطر التعادل السلبي على اللقاء حتى الدقيقة 86 حينها سدد أيمن منصور صاروخا من خارج منطقة الجزاء سكن شباك أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي.

وفاز فريق الزمالك بالسوبر الأفريقى ليصبح أول فريق مصرى يتوج ببطولة كأس السوبر الأفريقية فى إنجاز تاريخى تحت قيادة الجنرال الراحل محمود الجوهرى.

وتسلم هشام يكن كابتن الزمالك كأس السوبر ليعود بها إلى القاهرة واحتفل لاعبو وجماهير الزمالك بالفوز الكبير فى فندق الإقامة بجوهانسبرج، وعندما نزل فريق الزمالك مطار القاهرة وجد الجماهير المصرية فى انتظاره بالطبل والمزمار.

الأهلي الزمالك السوكبر الإفريقي أيمن منصور جنوب إفريقيا

