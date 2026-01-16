هاني سعيد: لاعبا الأهلي والزمالك خارج حسابات بيراميدز

أكد هاني سعيد، نجم الكرة المصرية السابق والمدير الرياضي لنادي بيراميدز، أن الدوري المصري يفتقد عنصر المنافسة القوية، موضحًا أن شكل البطولة كان سيختلف كثيرًا في حال عدم انضمام اللاعبين المميزين دائمًا إلى الأهلي أو الزمالك في فترات سابقة.

وقال هاني سعيد، خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار» مع الإعلامي مدحت شلبي، المذاع على قناة MBC مصر 2: «الدوري مفيهوش تنافس قوي، وقبل ما بيراميدز يظهر، أي لاعب مميز كان الأهلي أو الزمالك بيتعاقدوا معاه، ولو ده ما كانش بيحصل كنا هنشوف فرق بشكل مختلف».

وتطرق هاني سعيد للحديث عن بعض القرارات الفنية داخل المباريات، قائلًا: «لو أنا المدير الفني، كان لازم رامي ربيعة يتبدل بعد اللقطة اللي حصلت مع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر في لقاء السنغال».

وعن المواجهة المقبلة، أشار نجم المنتخب السابق إلى أن مباراة نيجيريا لن تمثل فارقًا كبيرًا من حيث الترتيب، موضحًا: «مباراة نيجيريا 3 من 4 مش هتفرق، وأرى إننا نخوض اللقاء بتشكيل مختلف ونمنح الفرصة للاعبين آخرين».

وأضاف: «لابد من منح الفرصة لعدد من اللاعبين، منهم مهند لاشين، ومصطفى فتحي، ومصطفى محمد، الذي كان يجب الاستعانة به من بداية البطولة، بالإضافة إلى أحمد الشناوي".



واختتم هاني سعيد تصريحاته بالحديث عن موقف بيراميدز من بعض الملفات، قائلًا: «محمود بنتايج خارج حسابات بيراميدز ولسه الجهاز الفني بيشوف مين ممكن يكون بديل محمد حمدي الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، واليو ديانج لاعب الأهلي لا يوجد أي تفكير للتعاقد معه في الوقت الحالي".