نهر رآه النبي في رحلة الإسراء والمعراج حافتاه من لؤلؤ
"أسرار".. الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد موسى يكشف أسرار ما قبل 2011 وتحديات واجهت مصر
أنقرة تنشر مقاتلات في إستونيا ورومانيا لدعم مهام حلف الناتو
السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة: حان الوقت لإنهاء نظام قمع الشعب الإيراني
لبنان.. مقـ.تل عنصر من حزب الله في هجوم إسرائيلي
ليلة الإسراء والمعراج الآن.. بـ13 دعاء قبل النوم تسمع خبرا سعيدا صباحا
رابط مباشر لـ مخالفات المرور 2026.. استعلم وتظلم بضغطة زر
تحركات برلمانية بشأن حصر الإيجار القديم.. ومطالب بمراجعة التصنيفات
برشلونة يعبر راسينج إلى دور الثمانية ببطولة كأس ملك إسبانيا
يهم الملايين .. موعد تقديم الإقرار بعد تعديل الضريبة العقارية
8 مشاهد عجيبة رآها النبي فى رحلة الإسراء والمعراج
رياضة

1.5 مليون دولار.. مصير أليو ديانج وصفقات الأهلي الجديدة

الاهلي
الاهلي
رباب الهواري

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، خلال برنامجه «ملعب أون»، عن آخر تطورات ملف تجديد عقد المالي أليو ديانج، لاعب وسط النادي الأهلي، في ظل الاهتمام الكبير بمستقبله خلال الفترة المقبلة. 

وأكد عبد الجواد أن إدارة الأهلي رفعت عرض التجديد المقدم للاعب ليصل إلى أكثر من 1.5 مليون دولار سنويًا، في محاولة جادة للحفاظ على أحد أهم ركائز الفريق في المواسم الأخيرة.

ورغم العرض المالي المُحسَّن، أوضح الإعلامي أن ديانج تلقى بالفعل اتصالات من أندية أوروبية أبدت رغبتها في ضمه، مشيرًا إلى أن اللاعب يفضل خوض تجربة احترافية على المستوى الأوروبي إذا سنحت له الفرصة المناسبة، وهو ما يجعل موقفه من التجديد مع الأهلي غير محسوم حتى الآن.

يوسف بلعمري يقترب من القلعة الحمراء

وفي سياق متصل، أعلن إبراهيم عبد الجواد أن المغربي يوسف بلعمري، لاعب الرجاء المغربي، من المنتظر أن يصل إلى القاهرة يوم الأربعاء المقبل، تمهيدًا لتوقيع عقود انتقاله رسميًا إلى النادي الأهلي وإنهاء إجراءات الصفقة.

وأوضح أن الأهلي والرجاء توصلا خلال الساعات الماضية إلى اتفاق نهائي يقضي بانتقال بلعمري إلى صفوف المارد الأحمر بعقد يمتد لثلاثة مواسم ونصف، في إطار خطة تدعيم صفوف الفريق بعناصر مميزة.
 

تأجيل الإعلان الرسمي عن الصفقة

وكشف مصدر داخل الأهلي أن الإعلان الرسمي عن التعاقد مع يوسف بلعمري سيتم عقب نهاية مشوار المنتخب المغربي في بطولة كأس الأمم الأفريقية، خاصة بعدما نجح «أسود الأطلس» في بلوغ المباراة النهائية، احترامًا لارتباط اللاعب بمنتخب بلاده في هذا الحدث القاري الكبير.

اتفاق نهائي لضم هادي رياض

وعلى صعيد آخر، أكد عبد الجواد أن الأهلي أنهى اتفاقه مع نادي بتروجت لضم هادي رياض، مدافع الفريق، على أن يتم توقيع العقود بشكل رسمي يوم الأحد المقبل. وتأتي هذه الصفقة ضمن استراتيجية الأهلي لتدعيم خط الدفاع بعناصر شابة وقادرة على صناعة الفارق، استعدادًا للاستحقاقات المحلية والقارية المقبلة.


 

