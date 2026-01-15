18 لاعبا.. الغيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة الطلائع بكأس عاصمة مصر

يلتقي مساء اليوم الخميس فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب نظيره فريق طلائع الجيش في إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

ويعاني النادي الأهلي من لعنة الغيابات في مباراته أمام نظيره فريق طلائع الجيش بكأس عاصمة مصر.

ويغيب المغربي أشرف بن شرقي ومحمد شريف وكريم فؤاد إلى جانب أحمد نبيل كوكا، على خلفية الإصابات المختلفة التي يعاني منها الرباعي خلال الفترة الماضية مع الفريق الأحمر.

ويغيب محمد سيحا لأسباب فنية في ظل اقترابه من الرحيل عن صفوف الفريق الأحمر، فيما يغيب عمر كمال عبد الواحد الذي يرتبط اسمه بالانتقال إلى سيراميكا كليوباترا، بالإضافة إلى أحمد رضا الذي أنهى إجراءات انتقاله لصفوف البنك الأهلي ويتبقى الإعلان الرسمي إلي جانب محمد مجدي أفشة لانتقاله إلي الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة.

بالإضافة إلى غياب اللاعبين الموجودين رفقة منتخب مصر الأول، وهم محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومروان عطية ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد مصطفى زيزو وإمام عاشور.

كما يواصل محمد علي بن رمضان الغياب، في ظل عودته مؤخرًا لخوض تدريبات الأهلي الجماعية بعد انتهاء مشاركته في كأس أمم إفريقيا، رفقة منتخب تونس، بالإضافة إلى أليو ديانج في ظل حصوله على راحة سلبية من التدريبات بعد انتهاء مشوار مالي في كأس الأمم.