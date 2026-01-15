قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صادرات غذائية بـ22.3 مليون دولار.. مصر تعزز حضورها في السوق الإيفواري
المشاط: 9.5 مليار دولار تمويلات ميسرة من الشركاء الدوليين لدعم برنامج الإصلاحات الهيكلية
18 لاعبا.. الغيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة الطلائع بكأس عاصمة مصر
بفرمان من الكاف.. كواليس إيقاف «ايتو» رئيس الاتحاد الكاميروني
كاف يدرس توقيع عقوبات علي مروان عطية للتطاول علي حكم مباراة مصر والسنغال
نائب: قانون المحليات خطوة ضرورية.. وتفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء
الخسارة لم تحجب التألق.. ثنائي منتخب مصر يحققان إنجازا تاريخيا
جهاز حدائق أكتوبر يغلق المياه عن وصلات مياه خلسة بـ دار مصر
50 مليون جنيه.. خلاف عائلي يتحول لقضية رأي عام في الزقازيق
رئيس الطائفة الإنجيلية يوقع عقد تخصيص أرض المقر الجديد وبناء كنيسة بالعاصمة الإدارية
آية سماحة:رشاقتي ده كرم كبير من عند ربنا جيناتي حلوة مش نحت
متضررو السيول.. تسليم 256 عقدًا للوحدات السكنية الكاملة التجهيز والفرش للأسر المستفيدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الخسارة لم تحجب التألق.. ثنائي منتخب مصر يحققان إنجازا تاريخيا

منتخب مصر
منتخب مصر
منتصر الرفاعي

رغم وداع مصر لنصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 أمام السنغال لم يكن الخروج مجرد خسارة بل لحظة تاريخية تشهد على براعة وإنجازات فردية لا تنسى في مواجهة مليئة بالإثارة والضغط خطف الثنائي محمد صلاح ومحمد الشناوي الأضواء محولين لحظة الهزيمة إلى صفحة مضيئة في سجلات الكرة المصرية مؤكدين أن العطاء والإصرار يمكن أن يترك بصمته حتى في أصعب اللحظات.

محمد صلاح.. رقم قياسي جديد مع الفراعنة

شارك قائد المنتخب محمد صلاح أساسيا في المواجهة الحاسمة أمام السنغال، محققًا رقمًا تاريخيا جديدا في بطولة كأس أمم إفريقيا.

 ووفق منصة "Stats Foot"، رفع صلاح رصيده الدولي إلى 114 مباراة بقميص منتخب مصر معادلا بذلك رقم المدافع التاريخي وائل جمعة، ليصبح سابع أكثر لاعبي الفراعنة مشاركة في تاريخ المنتخب خلف أسماء خالدة مثل أحمد حسن وحسام حسن وعصام الحضري.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة نجم ليفربول بين أساطير المنتخب ويؤكد استمراريته في كتابة التاريخ على المستوى القاري والدولي رغم وداع البطولة من نصف النهائي.

محمد صلاح

محمد الشناوي.. حارس المخاطر والأرقام القياسية

في الإطار ذاته، دون محمد الشناوي اسمه في سجل القارة السمراء بعدما أصبح خامس أكبر حارس مرمى يشارك في مباراة بتاريخ كأس أمم إفريقيا من حيث العمر حين خاض لقاء نصف النهائي بعمر 37 عاما و27 يوما.

هذا الإنجاز يضع الشناوي ضمن نخبة من عمالقة حراسة المرمى في إفريقيا تتصدرهم الأسطورة عصام الحضري ويبرز مدى الصلابة الذهنية والفنية التي ميزت مسيرته مع الفراعنة، ودوره المحوري في أكبر المحطات القارية.

محمد الشناوي

أرقام تروي قوة الفراعنة رغم الهزيمة

تعكس هذه الأرقام حجم الاستمرارية والاحترافية التي يتمتع بها كل من صلاح والشناوي في ظل حضور دائم على أعلى مستوى قاري وإسهام مباشر في أبرز محطات المنتخب المصري خلال السنوات الأخيرة.

وداع بطولة أمم أفريقيا ولكن مع بصمة تاريخية

وكان منتخب مصر قد بلغ نصف النهائي بعد فوز مثير على كوت ديفوار 3-2 في دور الـ16، قبل أن يتوقف المشوار عند محطة السنغال بالخسارة 0-1. 

ورغم خروج المنتخب إلا أن الإنجازات الفردية لصلاح والشناوي تضيف صفحة جديدة لتاريخ الكرة المصرية، وتثبت أن العطاء لا يقاس فقط باللقب بل بالاستمرارية والتميز على المستويين الفردي والجماعي.

كأس أمم أفريقيا نصف نهائي كأس أمم أفريقيا محمد صلاح محمد الشناوي السنغال عصام الحضري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

أسعار الدواجن تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الفراخ والبانيه اليوم الخميس؟

محمد صلاح

ناقد رياضي: اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا بعد بطولة كأس العالم

هانى ابوريدة

الفترة القادمة حاسمة.. أبو ريدة يفاجئ اللاعبين عقب هزيمة منتخب مصر

الرئيس السيسي وترامب

البيت الأبيض: ترامب يلتقي الرئيس السيسي في دافوس الأسبوع المقبل

الذهب

حطّم الأرقام .. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار الفترة المقبلة | فيديو

الذهب

أسعار الذهب في مصر... مفاجأة بعيار 21 اليوم الخميس

جروبات الغش

رغم إجراءات التأمين ومنع الموبايل ..جروبات الغش تنشر أسئلة وإجابات امتحانات الإعدادية

عمرو اديب

كنا منتظرينها.. عمرو أديب يعلّق على سقوط منتخب مصر أمام السنغال

ترشيحاتنا

حسام حسن وحسن شحاتة

ناقد رياضي: حسام حسن وحسن شحاتة أفضل مدربين لـ منتخب مصر

الحضري

عصام الحضري في الصدارة.. أكثر حراس المرمي حفاظا علي نظافة الشباك في أمم أفريقيا

كأس أمم أفريقيا

مدرجات ممتلئة وأرقام تاريخية.. حضور الجماهير ملحمة في كأس أمم أفريقيا بالمغرب

بالصور

تحذير .. أعراض كوفيد طويل الأمد تزيد خطر الإصابة بـ الزهايمر

بروتين تاو.. الرابط بين كوفيد وألزهايمر
بروتين تاو.. الرابط بين كوفيد وألزهايمر
بروتين تاو.. الرابط بين كوفيد وألزهايمر

فيروس غامض ينتشر مع الإنفلونزا في بريطانيا.. ما هو الأدينوفيروس وأعراضه وطرق الوقاية؟

فيروس الأدينوفيروس
فيروس الأدينوفيروس
فيروس الأدينوفيروس

5 دقائق مشي يوميًا قد تطيل عمرك.. دراسة تكشف مفاجأة

دقائق من المشي يوميا تقلل خطر الوفاة المبكرة
دقائق من المشي يوميا تقلل خطر الوفاة المبكرة
دقائق من المشي يوميا تقلل خطر الوفاة المبكرة

الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الأولى لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس

الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الأولى لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس
الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الأولى لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس
الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الأولى لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس

فيديو

تطورات حالة حسن شحاتة الصحية

بعد أنباء غير صحيحة عن وفاته.. مصادر إعلامية تطمئن الجماهير على صحة حسن شحاتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد