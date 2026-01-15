قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخسارة لم تحجب التألق.. ثنائي منتخب مصر يحققان إنجازا تاريخيا
جهاز حدائق أكتوبر يغلق المياه عن وصلات مياه خلسة بـ دار مصر
50 مليون جنيه.. خلاف عائلي يتحول لقضية رأي عام في الزقازيق
رئيس الطائفة الإنجيلية يوقع عقد تخصيص أرض المقر الجديد وبناء كنيسة بالعاصمة الإدارية
آية سماحة:رشاقتي ده كرم كبير من عند ربنا جيناتي حلوة مش نحت
متضررو السيول.. تسليم 256 عقدًا للوحدات السكنية الكاملة التجهيز والفرش للأسر المستفيدة
أبو الغيط يناقش تطورات خطة السلام في غزة مع وزير خارجية الهند | صور
القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر و نيجيريا في كأس الامم الافريقية
ياسين بونو يهدد عرش الحضري في أمم أفريقيا.. تصديات تاريخية تقود المغرب للنهائي
حلقت حواجبي وكنت بعمل مشكلات بالصغر.. آية سماحة عن طفولتها
الانسحابات تعصف ببيت الأمة.. حسان وأبو شقة يتنازلان عن الترشح لرئاسة الوفد
صيام الإسراء والمعراج 2026.. اعرف حكمه وهل هو بدعة أم لا؟
مدرجات ممتلئة وأرقام تاريخية.. حضور الجماهير ملحمة في كأس أمم أفريقيا بالمغرب

منتصر الرفاعي

تواصل بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة في المغرب كتابة التاريخ بعدما سجلت أرقاما غير مسبوقة على مستوى الحضور الجماهيري لتؤكد أن النسخة الحالية تعد واحدة من أنجح البطولات القارية من حيث الإقبال الجماهيري والزخم الجماهيري الكبير في المدرجات.

أرقام لافتة في نصف النهائي

شهد دور نصف النهائي حضورا جماهيريا كثيفا عكس حجم الشغف والمتابعة الكبيرة للبطولة حيث حضر مباراة السنغال ومصر ما يقرب من 52,079 متفرجا بينما جذبت مواجهة المغرب ونيجيريا نحو 65,458 متفرجا ليصل إجمالي الحضور في هذا الدور إلى 117,537 متفرجا في مشهد يعكس الامتلاء شبه الكامل للمدرجات.

دور المجموعات.. الانطلاقة الجماهيرية الكبرى

كانت البداية القوية للحضور الجماهيري واضحة منذ دور المجموعات الذي سجل رقما ضخما بلغ 729,240 متفرجا، وهو ما منح البطولة دفعة قوية منذ أيامها الأولى وأكد نجاح التنظيم وقدرة المغرب على جذب الجماهير من مختلف أنحاء القارة.

لم يتراجع الإقبال الجماهيري مع دخول البطولة مراحل الحسم بل استمر بقوة في الأدوار الإقصائية، حيث شهد دور الـ16 حضور 227,688 متفرجا قبل أن يسجل دور ربع النهائي 160,228 متفرجا، ليؤكد الجمهور الأفريقي حضوره الدائم في اللحظات الحاسمة.

نصف النهائي يؤكد التفوق الجماهيري

ومع الوصول إلى المربع الذهبي، بلغ الحضور الجماهيري في دور نصف النهائي 117,537 متفرجا ليواصل المنحنى الجماهيري تصاعده وسط أجواء حماسية ومدرجات مكتملة العدد في معظم المباريات.

أكثر من 1.2 مليون متفرج حتى الآن

وبجمع أرقام الحضور في جميع الأدوار حتى نصف النهائي يصل إجمالي عدد الجماهير التي تابعت مباريات البطولة من المدرجات إلى 1,234,693 متفرجا وهو رقم تاريخي لم يسبق تحقيقه في تاريخ كأس أمم أفريقيا حتى هذه المرحلة من البطولة.

بهذه الأرقام، تتجاوز نسخة المغرب 2025 الرقم القياسي السابق المسجل في نسخة كوت ديفوار، التي كانت الأعلى حضورا جماهيريا في تاريخ البطولة بنحو 1.1 مليون متفرج ومع تبقي مباراتي تحديد المركز الثالث والنهائي تبدو المؤشرات واضحة نحو تسجيل رقم غير مسبوق تاريخيا في القارة السمراء.

نجاح تنظيمي وشغف جماهيري

يعكس هذا الحضور الجماهيري الكاسح نجاح التنظيم المغربي إلى جانب الشغف الكبير لكرة القدم الأفريقية حيث تحولت الملاعب إلى لوحات جماهيرية نابضة بالحياة دعمت المنتخبات ورفعت من القيمة الفنية والإعلامية للبطولة.

كان المغرب.. نسخة استثنائية

في ظل هذه الأرقام القياسية يمكن القول إن كأس أمم أفريقيا المغرب 2025 تسير بثبات نحو أن تسجل كنسخة استثنائية في تاريخ البطولة ليس فقط على مستوى المنافسة داخل المستطيل الأخضر بل أيضا من حيث الحضور الجماهيري الذي تجاوز كل التوقعات ورفع سقف الطموحات لمستقبل البطولات القارية.

أسعار الدواجن تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الفراخ والبانيه اليوم الخميس؟

بعد الخسارة أمام السنغال.. مفاجأة في تصنيف الفيفا لمنتخب مصر

ناقد رياضي: اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا بعد بطولة كأس العالم

الفترة القادمة حاسمة.. أبو ريدة يفاجئ اللاعبين عقب هزيمة منتخب مصر

البيت الأبيض: ترامب يلتقي الرئيس السيسي في دافوس الأسبوع المقبل

حطّم الأرقام .. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار الفترة المقبلة | فيديو

أسعار الذهب في مصر... مفاجأة بعيار 21 اليوم الخميس

رغم إجراءات التأمين ومنع الموبايل ..جروبات الغش تنشر أسئلة وإجابات امتحانات الإعدادية

جانب من الفعالية

تدشين مبادرة " تمكين" بالأقصر لدعم وتأهيل الشباب والسيدات

وزير الكهرباء

وزير الكهرباء في الصين لمناقشة تعزيز الشراكة وتوطين صناعة المهمات الكهربائية

وزير الكهرباء

وزير الكهرباء بالصين لبحث خطوات إقامة مصنعي بطاريات وأنظمة ربط المحطات

فيروس غامض ينتشر مع الإنفلونزا في بريطانيا.. ما هو الأدينوفيروس وأعراضه وطرق الوقاية؟

5 دقائق مشي يوميًا قد تطيل عمرك.. دراسة تكشف مفاجأة

الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الأولى لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس

إزاي لسه عايش ..تصريحات مثيرة للجدل عن نظام ترامب الغذائي

تطورات حالة حسن شحاتة الصحية

بعد أنباء غير صحيحة عن وفاته.. مصادر إعلامية تطمئن الجماهير على صحة حسن شحاتة

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

