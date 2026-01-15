مدرجات ممتلئة وأرقام تاريخية.. حضور الجماهير ملحمة في كأس أمم أفريقيا بالمغرب

تواصل بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة في المغرب كتابة التاريخ بعدما سجلت أرقاما غير مسبوقة على مستوى الحضور الجماهيري لتؤكد أن النسخة الحالية تعد واحدة من أنجح البطولات القارية من حيث الإقبال الجماهيري والزخم الجماهيري الكبير في المدرجات.

أرقام لافتة في نصف النهائي

شهد دور نصف النهائي حضورا جماهيريا كثيفا عكس حجم الشغف والمتابعة الكبيرة للبطولة حيث حضر مباراة السنغال ومصر ما يقرب من 52,079 متفرجا بينما جذبت مواجهة المغرب ونيجيريا نحو 65,458 متفرجا ليصل إجمالي الحضور في هذا الدور إلى 117,537 متفرجا في مشهد يعكس الامتلاء شبه الكامل للمدرجات.

دور المجموعات.. الانطلاقة الجماهيرية الكبرى

كانت البداية القوية للحضور الجماهيري واضحة منذ دور المجموعات الذي سجل رقما ضخما بلغ 729,240 متفرجا، وهو ما منح البطولة دفعة قوية منذ أيامها الأولى وأكد نجاح التنظيم وقدرة المغرب على جذب الجماهير من مختلف أنحاء القارة.

لم يتراجع الإقبال الجماهيري مع دخول البطولة مراحل الحسم بل استمر بقوة في الأدوار الإقصائية، حيث شهد دور الـ16 حضور 227,688 متفرجا قبل أن يسجل دور ربع النهائي 160,228 متفرجا، ليؤكد الجمهور الأفريقي حضوره الدائم في اللحظات الحاسمة.

نصف النهائي يؤكد التفوق الجماهيري

ومع الوصول إلى المربع الذهبي، بلغ الحضور الجماهيري في دور نصف النهائي 117,537 متفرجا ليواصل المنحنى الجماهيري تصاعده وسط أجواء حماسية ومدرجات مكتملة العدد في معظم المباريات.

أكثر من 1.2 مليون متفرج حتى الآن

وبجمع أرقام الحضور في جميع الأدوار حتى نصف النهائي يصل إجمالي عدد الجماهير التي تابعت مباريات البطولة من المدرجات إلى 1,234,693 متفرجا وهو رقم تاريخي لم يسبق تحقيقه في تاريخ كأس أمم أفريقيا حتى هذه المرحلة من البطولة.

بهذه الأرقام، تتجاوز نسخة المغرب 2025 الرقم القياسي السابق المسجل في نسخة كوت ديفوار، التي كانت الأعلى حضورا جماهيريا في تاريخ البطولة بنحو 1.1 مليون متفرج ومع تبقي مباراتي تحديد المركز الثالث والنهائي تبدو المؤشرات واضحة نحو تسجيل رقم غير مسبوق تاريخيا في القارة السمراء.

نجاح تنظيمي وشغف جماهيري

يعكس هذا الحضور الجماهيري الكاسح نجاح التنظيم المغربي إلى جانب الشغف الكبير لكرة القدم الأفريقية حيث تحولت الملاعب إلى لوحات جماهيرية نابضة بالحياة دعمت المنتخبات ورفعت من القيمة الفنية والإعلامية للبطولة.

كان المغرب.. نسخة استثنائية

في ظل هذه الأرقام القياسية يمكن القول إن كأس أمم أفريقيا المغرب 2025 تسير بثبات نحو أن تسجل كنسخة استثنائية في تاريخ البطولة ليس فقط على مستوى المنافسة داخل المستطيل الأخضر بل أيضا من حيث الحضور الجماهيري الذي تجاوز كل التوقعات ورفع سقف الطموحات لمستقبل البطولات القارية.