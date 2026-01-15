رقم قياسي تاريخي في بطولة أمم أفريقيا 2025 .. ما الجديد؟

وصلا منتخبا المغرب والسنغال لنهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقرر إقمتها على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط.

وحققت بطولة أمم أفريقيا في نسختها الحالية رقم قياسي من حيث عدد الأهداف المسجله مقارنة بباقي البطولة عبر تاريخ البطولة.

رقم قياسي في بطولة أمم أفريقيا

وسجلت المنتخبات خلال منافسات أمم أفريقيا المغرب 2025 حتى الان وقبل مباراتي تحديد المركز الثالث والرابع ومباراة النهائي 120 هدف ليكسر الرقم القياسي المسجل في نسخة البطولة 2023 حيث سجل وقتها 119 هدف.

وباتت بطولة أمم أفريقيا المغرب 2025 أكثر نسخة شهدت تسجيل الأهداف في تاريخ البطولة

موعد نهائي كأس أمم أفريقيا 2025

وتنطلق المباراة النهائية لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بين السنغال و المغرب، مساء الاحد المقبل في تمام الساعه التاسعة مساء، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط.