عقب اعتزالهم دوليا.. كأس الأمم الإفريقية 2025 تنهي أحلام محمد صلاح ومحرز دوليا

في خطوه صادمة أعلن محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب عن قراره باعتزال اللعب الدولي عقب هزيمة المنتخب أمام السنغال امس في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وكتب الدردير عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي : ‏محمد صلاح أخبر اللاعبين باعتزاله اللعب دولي بعد بطولة كأس العالم.

وكان منتخب مصر تعرض للهزيمة امس امام السنغال في نصف نهائي كاس الامم الافريقية ليضرب موعدا لمواجهة نيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.

اعتزال رياض محرز دوليا

كما أعلن النجم رياض محرز اعتزاله اللعب الدولي عقب مشاركته في نهائيات كأس العالم 2026، المقررة في أمريكا الشمالية.

وكان جناح "الخضر" قد كشف في وقت سابق أن بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 ستكون الأخيرة له في مسيرته الكروية مع المنتخب.

اعتزال ساديو ماني دوليا

وفي خطوة فاجأت جماهير كرة القدم الأفريقية، أعلن النجم السنغالي ساديو ماني أن هذه المشاركة تُعد الأخيرة له على الصعيد الدولي، مؤكدًا أن رحلته مع منتخب بلاده شارفت على النهاية بعد سنوات طويلة من العطاء والتضحيات بقميص “أسود التيرانغا”.