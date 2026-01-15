خالد الغندور: المغرب بطل أمم أفريقيا رغم توقعات ليلى عبد اللطيف

علق الإعلامي خالد الغندور على تصريحات خبيرة الأبراج ليلي عبد اللطيف التي قالت فيها إن السنغال هو بطل كأس أمم أفريقيا، مؤكداً أنه يؤمن بتألق المنتخب المغربي في البطولة.

وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك :“أنا بقول بإذن الله المغرب بطل كأس الأمم يوم 18 يناير 2026.. المنافسة مفتوحة والجميع يعرف قوة أسود الأطلس!”

وأضاف:“السنغال منتخب قوي بلا شك، لكن المغرب قدم مستوى مميز ونتوقع له الحسم في النهائي.

يواجه منتخب المغرب نظيره السنغالي في نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط.

موعد نهائي كأس أمم أفريقيا 2025



وتنطلق المباراة النهائية لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بين السنغال و المغرب، مساء الاحد المقبل في تمام الساعه التاسعة مساء، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط.

وتأهل منتخب المغرب إلى نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 عقب فوزه على نظيره منتخب نيجيريا بركلات الترجيح بنتيجة 4 -2

بينما تأهل منتخب السنغال عقب هزيمة منتخب مصر بهدف نظيف فى المباراة التى جرت بينهما أمس الأربعاء فى نصف نهائى أمم أفريقيا 2025، وسجّل هدف السنغال ساديو مانى فى الدقيقة 78.

