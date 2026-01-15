قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الفترة القادمة حاسمة.. أبو ريدة يفاجئ اللاعبين عقب هزيمة منتخب مصر
ترامب يبلغ فريقه: أريد عملاً عسكرياً سريعاً وحاسماً ضد إيران
اجعل بداية اليوم مباركة.. دعاء فجر 26 من شهر رجب لفك الكرب وتيسير الأمور
سعر ومواصفات «بروتن جين2» بسوق المُستعملة
خريطة الأمطار والضباب.. القاهرة والوجه البحري في قلب تقلبات الطقس
إصابة بالخلفية.. محمد أضا يكشف سر تغيير فتوح في مباراة السنغال
بعد الخسارة أمام السنغال.. مفاجأة في تصنيف الفيفا لمنتخب مصر
السفارة الأمريكية في إسرائيل تصدر تنبيهاً أمنياً لموظفيها: تأكدوا من صلاحية جوازات سفركم
السفير البريطاني يغادر إيران برفقة جميع موظفي السفارة
باختيار ترامب.. دعوات أمريكية للانضمام إلى مجلس السلام المؤقت في غزة
هل يقود حسام حسن مصر في كأس العالم؟.. الغندور يكشف قرار اتحاد الكرة
وزير الخارجية الإيراني: المرشد الأعلى بصحة جيدة وطهران تحت السيطرة الكاملة
رياضة

إبراهيم عبد الجواد: جيل استثنائي للمغرب وحقهم يفرحوا ويفتخروا

منتخب المغرب
منتخب المغرب
باسنتي ناجي

علق الإعلامي إبراهيم عبد الجواد علي فوز منتخب المغرب .

منتخب المغرب 

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"جيل استثنائي للمغرب وحق المغاربة يفرحوا ويفتخروا بالجيل ده .. وحقهم ياخدوا كاس الامم وربنا معاهم وباذن الله من نصيبهم".

وحسم المنتخب المغربي بطاقة التأهل إلى نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، عقب فوزه المثير على منتخب نيجيريا في مواجهة قوية جمعت بينهما ضمن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة.

المباراة جاءت متكافئة إلى حد كبير، وشهدت صراعًا تكتيكيًا محتدمًا بين المنتخبين، وسط حذر دفاعي واضح ورغبة مشتركة في خطف هدف يقود إلى النهائي.

انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي دون أهداف، رغم المحاولات المتبادلة من الجانبين، حيث أهدر كل منتخب عدة فرص كانت كفيلة بتغيير مجريات اللقاء. واستمر التعادل نفسه خلال شوطي الوقت الإضافي، بعدما واصل الدفاعان فرض سيطرتهما، في ظل تألق حارسي المرمى والتزام اللاعبين بالتعليمات التكتيكية.

ركلات الترجيح تبتسم لأسود الأطلس

بعد فشل المنتخبين في هز الشباك، احتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح لحسم هوية المتأهل إلى المباراة النهائية. ونجح المنتخب المغربي في حسم المواجهة لصالحه بنتيجة (4-2)، بعدما أظهر لاعبوه تركيزًا كبيرًا وثباتًا نفسيًا في تنفيذ الركلات، إلى جانب تألق حارس المرمى الذي كان له دور حاسم في ترجيح كفة أسود الأطلس.

موعد ناري في النهائي أمام السنغال

بهذا الفوز، يضرب المنتخب المغربي موعدًا مرتقبًا مع منتخب السنغال في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية. ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية يوم الأحد المقبل الموافق 18 يناير، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب مصر منتخب المغرب نجوم الرياضه

ساندى تثير الجدل فى احدث ظهور لها
بروتون جين 2
شيڤروليه سبارك الكهربائية
بلوك فرنسي..هنا الزاهد تخطف الانزار بجمالها
