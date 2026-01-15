قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السفير البريطاني يغادر إيران برفقة جميع موظفي السفارة
باختيار ترامب.. دعوات أمريكية للانضمام إلى مجلس السلام المؤقت في غزة
هل يقود حسام حسن مصر في كأس العالم؟.. الغندور يكشف قرار اتحاد الكرة
وزير الخارجية الإيراني: المرشد الأعلى بصحة جيدة وطهران تحت السيطرة الكاملة
الهدف تسلل.. جمال الغندور يكشف أخطاء التحكيم في مباراة مصر والسنغال
3 عبادات تعادل قيام الليل.. لا تفوت أفضل ثواب يوم الإسراء والمعراج
الأحد المقبل.. «البريد المصري» يتيح التسجيل الإلكتروني لمستحقي «السكن البديل»
الخطر يتزايد.. الخارجية البريطانية تحذر مواطنيها من السفر إلى إسرائيل
تعرضنا للظلم.. أول تعليق من حسام حسن بعد الهزيمة أمام السنغال
إيران تغلق مجالها الجوي أمام جميع الطائرات
أمم أفريقيا.. موعد مباراة المغرب والسنغال في النهائى
موعد مباراة مصر ونيجيريا لتحديد المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

.شبانة: لاعبو منتخب مصر رجالة وقدموا بطولة مشرفة رغم الفوارق الفنية

منتخب مصر
منتخب مصر
باسنتي ناجي

أكد الإعلامي محمد شبانة أن لاعبي منتخب مصر قدموا أداءً بطوليًا خلال مشاركتهم في بطولة كأس الأمم الإفريقية، مشددًا على أنهم قدموا أداءً مشرفًا، في وقت لم يكن يتوقع فيه كثيرون وصول المنتخب إلى هذا الدور المتقدم من البطولة.

محمد شبانه

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» المذاع على قناة "cbc"، إن معظم التوقعات، حتى داخل البرنامج نفسه، كانت تشير إلى خروج منتخب مصر من دور المجموعات، إلا أن المنتخب نجح في رفع سقف طموحات الجماهير، وفرض نفسه بقوة على الساحة الإفريقية، ليصبح محل احترام وحساب من جميع المنتخبات.

وأضاف أن منتخب مصر يستحق الإشادة، خاصة في ظل الظروف الحالية للكرة المصرية، متسائلًا: «بأمارة إيه عندنا منتخب قوي؟»، مشيرًا إلى إخفاق منتخبات الناشئين والشباب، وعدم تحقيق منتخب كأس العرب نتائج تُذكر، مؤكدًا أن الاستثناء الوحيد كان منتخب مصر الأول تحت قيادة حسام حسن، الذي قدم أداءً مشرفًا في أمم إفريقيا.

وأوضح شبانة أن القيمة السوقية لمنتخب مصر أقل من باقي المنتخبات التي وصلت إلى الدور نصف النهائي، فضلًا عن وجود فروق بدنية وفنية واضحة، مؤكدًا أن الجهاز الفني قدم أقصى ما لديه في ظل الإمكانيات المتاحة، وأن الطريقة الدفاعية ليست جديدة، حيث اعتمد عليها من قبل مدربون كبار مثل كوبر وكيروش وفيتوريا، نظرًا لطبيعة اللاعبين المتاحين.

وأشار إلى أن الحديث عن مشروع تطوير شامل للكرة المصرية مسألة أخرى تحتاج إلى نقاش منفصل، مؤكدًا في الوقت نفسه أن لاعبي المنتخب قدموا أقصى ما لديهم داخل الملعب.

وتطرق شبانة إلى مباراة السنغال، مؤكدًا أن هدف المنتخب السنغالي جاء من تسديدة من خارج منطقة الجزاء «مشكوك في صحتها»، إضافة إلى كرة مرتدة من الدفاع، وليس نتيجة جملة فنية متكاملة.

وانتقد الإعلامي أداء الحكم الجابوني، واصفًا إياه بالمتواضع والمتحامل على منتخب مصر، مشيرًا إلى وجود ركلة جزاء لم تُحتسب لأحمد سيد زيزو، إلى جانب حالة تستوجب طرد كاليدو كوليبالي بعد تسببه في منع انفراد عمر مرموش.

كما أبدى استغرابه من احتساب خمس دقائق فقط وقتًا بدلًا من الضائع في الشوط الثاني، رغم كثرة التبديلات والتوقفات، معتبرًا أن الحكم قدم أداءً سيئًا خلال اللقاء.

واختتم شبانة تصريحاته بالتأكيد على أن حسام حسن لم يكن بإمكانه تقديم أكثر مما قدمه خلال البطولة، مشددًا على ضرورة البناء على ما تحقق استعدادًا لتصفيات كأس العالم، مع ضرورة محاسبة المسؤولين عن تراجع مستوى المنتخبات السنية، وليس اللاعبين أو الجهاز الفني للمنتخب الأول.

منتخب مصر السنغل الاهلي شبانه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

أول رد من التعليم على أنباء إحالة الوزير للمحاكمة الجنائية

محمد صلاح

اتفرج مجانا.. 3 قنوات تنقل مواجهة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا

مصر و السنغال

ماتش مصر والسنغال ببلاش.. القنوات المجانية الناقلة للمبارة في نصف نهائي الكان

تردد قناة الجزائرية الأرضية

مصر تواجه السنغال اليوم.. تردد قناة الجزائرية الأرضية الناقلة للمباراة

ماني ومحمد صلاح

بـ التردد.. قنوات مجانية ومشفرة تنقل مباراة مصر والسنغال

ماني ومحمد صلاح

طريقة فك شفرة القناة الجزائرية الأرضية الناقلة لـ مباراة مصر والسنغال| تعرف عليها

منتخب مصر والسنغال

ماتش مصر والسنغال.. اتفرج ببلاش على القنوات الناقلة مجانا

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل لطلاب الثانوية العامة 2026 بشأن امتحان اللغة الإنجليزية

ترشيحاتنا

البابا لاون

البابا لاون: يسوع يدعونا أصدقاءه فلا نُهمل نداء الصداقة مع الله

المدافن الصحية الامنة

وزيرة البيئة تعلن عن التسليم النهائي للمدافن الصحية الآمنة بالبحر الأحمر

عيد الآثاريين المصريين

وزير السياحة والآثار يشهد حفل عيد الآثاريين المصريين.. صور

بالصور

لأول مرة.. شيفرولية سبارك الكهربائية تصل مصر رسميًا - أسعار ومواصفات

شيڤروليه سبارك الكهربائية
شيڤروليه سبارك الكهربائية
شيڤروليه سبارك الكهربائية

لوك فرنسي.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بجمالها

بلوك فرنسي..هنا الزاهد تخطف الانزار بجمالها
بلوك فرنسي..هنا الزاهد تخطف الانزار بجمالها
بلوك فرنسي..هنا الزاهد تخطف الانزار بجمالها

بورش تايكان "هاي كوبي" بـ 28 ألف دولار فقط

بورش تايكان
بورش تايكان
بورش تايكان

أطعمة تساعد في تخفيف أعراض مرضى الروماتيزم

أطعمة تساعد فى تخفيف أعراض مرضى الروماتيزم
أطعمة تساعد فى تخفيف أعراض مرضى الروماتيزم
أطعمة تساعد فى تخفيف أعراض مرضى الروماتيزم

فيديو

رامى إمام

رامى إمام يعلق على جدل الممثل الأعلى أجرا: هزار ومنافسة شريفة .. فيديو

ويزو بشكل جديد

محدش عرفها .. ظهور مفاجئ لويزو بعد فقدانها الشديد للوزن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد