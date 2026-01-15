قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد مباراة مصر ونيجيريا لتحديد المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية
دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. ابدأ به أول ساعات اليوم المبارك
بركلات الترجيح.. المغرب يتأهل إلى نهائي أمم أفريقيا بعد ملحمة أمام نيجيريا
وثائق أمريكية: واشنطن قد تمول مصنعا إسرائيليا للمركبات المدرعة بملياري دولار
ترامب: لا يمكن الاعتماد على الدنمارك في قضية جرينلاند
جيش الاحتلال يعزز جاهزيته وسط تقارير عن ضربة أمريكية محتملة لإيران
المغرب ونيجيريا يحتكمان لركلات الترجيح في نصف نهائي كأس الأمم
مخاوف أمنية.. الصين تحظر برمجيات الأمن السيبراني الأمريكية والإسرائيلية
الدوري السبب.. خالد طلعت يكشف سر خسارة منتخب مصر أمام السنغال | تفاصيل
سرب صورا لقواعد عسكرية.. اتهام جندي إسرائيلي بالتجسس لصالح إيران
أيام صعبة على الملكي.. ريال مدريد يودّع كأس الملك مبكرًا
بعد هدفه أمام مصر.. ساديو ماني يعلن موعد اعتزاله دوليا مع السنغال
رياضة

موعد مباراة مصر ونيجيريا لتحديد المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

يستعد منتخب مصر لخوض مواجهة قوية ومهمة أمام نظيره منتخب نيجيريا، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك بعد خروج المنتخبين من الدور نصف النهائي للبطولة. 

وتأتي هذه المباراة لتمنح كلا المنتخبين فرصة إنهاء مشوارهما القاري بنتيجة إيجابية، وحصد الميدالية البرونزية، في ظل رغبة كل طرف في مصالحة جماهيره وتأكيد حضوره القوي على الساحة الأفريقية.
 

توقيت المباراة المرتقبة

من المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع منتخب نيجيريا يوم السبت المقبل، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع ببطولة أمم أفريقيا.

وتنطلق المواجهة في أجواء تنافسية مرتقبة، حيث يسعى كل منتخب لتقديم أداء قوي يعكس حجم تاريخه وإمكانات لاعبيه، خاصة أن المباراة تمثل اختبارًا مهمًا قبل إسدال الستار على مشوار البطولة.

دوافع المنتخب المصري قبل اللقاء

يدخل منتخب مصر اللقاء بطموحات كبيرة لتحقيق الفوز وإنهاء البطولة في المركز الثالث، بعد الخسارة في نصف النهائي.

 ويأمل الجهاز الفني في استغلال هذه المواجهة لتصحيح الأخطاء التي ظهرت في المباراة السابقة، ومنح بعض اللاعبين فرصة أكبر للمشاركة، مع الحفاظ على الانضباط التكتيكي والروح القتالية المعروفة عن الفراعنة في المباريات الكبرى.

نيجيريا تبحث عن نهاية إيجابية

في المقابل، يسعى منتخب نيجيريا إلى تحقيق الفوز هو الآخر، من أجل حصد المركز الثالث وتأكيد قوته القارية، خاصة بعد الأداء القوي الذي قدمه خلال مشوار البطولة.

ويعتمد المنتخب النيجيري على مجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب السرعة والمهارات الفردية، ما ينذر بمواجهة قوية ومفتوحة بين الطرفين.

مواجهة ذات طابع خاص

تحمل مباراة مصر ونيجيريا طابعًا خاصًا نظرًا للتاريخ الطويل من المواجهات القوية بين المنتخبين في البطولات الأفريقية. ومن المتوقع أن تشهد المباراة ندية كبيرة، ورغبة واضحة من كلا الفريقين في تحقيق الفوز، لتكون مسك الختام لمشوارهم في بطولة كأس الأمم الأفريقية.


 

منتخب مصر اخبار الرياضة كأس الامم الافريقية نيجيريا

المزيد

