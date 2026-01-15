قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وثائق أمريكية: واشنطن قد تمول مصنعا إسرائيليا للمركبات المدرعة بملياري دولار
ترامب: لا يمكن الاعتماد على الدنمارك في قضية جرينلاند
جيش الاحتلال يعزز جاهزيته وسط تقارير عن ضربة أمريكية محتملة لإيران
المغرب ونيجيريا يحتكمان لركلات الترجيح في نصف نهائي كأس الأمم
مخاوف أمنية.. الصين تحظر برمجيات الأمن السيبراني الأمريكية والإسرائيلية
الدوري السبب.. خالد طلعت يكشف سر خسارة منتخب مصر أمام السنغال | تفاصيل
سرب صورا لقواعد عسكرية.. اتهام جندي إسرائيلي بالتجسس لصالح إيران
أيام صعبة على الملكي.. ريال مدريد يودّع كأس الملك مبكرًا
بعد هدفه أمام مصر.. ساديو ماني يعلن موعد اعتزاله دوليا مع السنغال
انتهاء الوقت الأصلي بين المغرب ونيجيريا بالتعادل السلبي والاتجاه للأشواط الإضافية
بسبب وجود تصدعات| إخلاء 46 شقة داخل عقارين سكنيين بدمنهور في البحيرة
إنتر ميلان يسحق بولونيا 3-1 وينفرد بصدارة الدوري الإيطالي
رياضة

الدوري السبب.. خالد طلعت يكشف سر خسارة منتخب مصر أمام السنغال | تفاصيل

خالد طلعت
خالد طلعت
باسنتي ناجي

علق الإعلامي خالد طلعت علي خسارة منتخب مصر أمام منتخب السنغال في بطولة كأس أمم إفريقيا.

خسارة منتخب مصر 

وكتب خالد طلعت: "قلت الكلام ده قبل كده لما فشلنا فشل ذريع في كأس العرب ، وبقوله تاني دلوقتي.. الدوري المصري اللي مفيهوش منافسة عمره ما هيفرز منتخب قوي يفوز ببطولة قوية

لازم يا اما نفتح باب الاحتراف لعدد كبير من اللاعيبة ، يا اما نقوي الدوري بتاعنا ويبقى فيه منافسة من 5 او 6 فرق تفوز بالدوري مش فريق واحد بس".

علّق طاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق ، على خسارة منتخب مصر من السنغال والخروج من بطولة أمم أفريقيا .

وقال  طاهر أبو زيد  في حواره  مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة “إم بي سي مصر”: "منتخب مصر كان يعاني بدنيًا أمام السنغال والسنغال به لاعبون من مدارس أوروبية متنوعة".

وتابع  طاهر أبو زيد: "كواليتي لاعبي السنغال مختلف عن منتخب مصر والمنتخب كان لديه أخطاء فنية".

وأكمل طاهر أبو زيد: "معظم لاعبي منتخب مصر من الدوري المحلي ولا يوجد عدد كبير من اللاعبين المحترفين"، مضيفًا: "السنغال أجبرت مصر على الأداء الذي رأيناه وهم فنيًا أعلى مننا".

وتابع طاهر أبوزيد : "منتخب السنغال سرق نصف الملعب من منتخب مصر وبالتالي منتخب مصر كان مضغوطًا دفاعيًا ". 

