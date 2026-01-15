إنتر ميلان يسحق بولونيا 3-1 وينفرد بصدارة الدوري الإيطالي

حقق فريق إنتر ميلان فوزاً مستحقاً على حساب بولونيا بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد جيوسيبي ميازا في الجولة العشرون ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وافتتح إنتر ميلان التهديف في الدقيقة 39، عن طريق بيوتر زيلينسكي، وأضاف لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 48، وعزز ماركوس تورام النتيجة ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 74.

وقلص بولونيا الفارق في الدقيقة 84، عن طريق سانتياجو كاسترو.

وبهذه النتيجة ينفرد إنتر ميلان بصدارة الدوري برصيد 46 نقطة، وتجمد بولونيا في المركز الـ9 برصيد 27 نقطة.