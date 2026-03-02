فضل العبادة في الثلث الأخير من الليل.. مفتي الجمهورية يكشف عنها

قال الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، إن الإنسان يتخير من الأوقات ما يكون حاضرا في الذهن والقلب للعبادة وقراءة القرآن، منوها بأن جوف الليل فيه الفضل الكبير؛ لأن الله يتنزل وملائكته في الثلث الأخير من الليل.

فضل العبادة في الثلث الأخير من الليل

وأضاف نظير عياد، في برنامج "اسأل المفتي" على قناة "صدى البلد"، أن بعض الناس ربما يكون لديهم هذا الوقت فيه مشقة، فيتعبدون إلى الله في أوقات النهار، أو وقت المغرب والعشاء، وإن كانت الخلوة بين العبد وربه من أفضل الأوقات؛ للسؤال والطاعة والعبادة، ونيل القربات، والوصول إلى التجليات والفيوضات.

وأشار إلى أن الإنسان قد يجد نفسه مع آية أو سورة معينة، وهذا ليس فيه تفاضل بين القرآن على بعضه، فكله كلام الله - عز وجل-.