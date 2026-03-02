درة تتصدر ترند إكس بعد مشهد العزاء في علي كلاي

تصدرت الفنانة درة ترند منصة «إكس» عقب عرض الحلقة الثانية عشرة من مسلسل علي كلاي، بعد مشهد المواجهة بينها وبين علي، الذي يجسده أحمد العوضي، خلال عزاء والدتها.

وشهدت الحلقة مواجهة مشحونة بالمشاعر، قدّمت خلالها درة أداءً قويًا ومكثفًا عكس حجم الألم والغضب الذي تعيشه ميادة. اعتمدت على تعبيرات وجه دقيقة ونبرة صوت متوترة حملت إحساسًا صادقًا بالفقد والانكسار، لتجسّد امرأة تتراكم عليها الصدمات في توقيت واحد.

المشهد كشف عن طاقة تمثيلية عالية وقدرة على نقل المشاعر دون افتعال، ما دفع كثيرين للإشادة بأدائها واعتباره من أبرز لحظات المسلسل حتى الآن.

وتتوالى الضغوط على ميادة ضمن الأحداث، فبعد صدمة زواج علي من أخرى ووفاة والدتها، تتكشف تفاصيل جديدة تتعلق بزواج الأم قبل رحيلها، الأمر الذي ينعكس على تقسيم الميراث ويضعها أمام أزمة إضافية تزيد من تعقيد موقفها.

وتفاعل رواد «إكس» بشكل واسع مع المشهد، حيث تم تداول مقاطع منه مصحوبة بتعليقات تشيد بأداء درة، ما دفع باسمها إلى صدارة الترند خلال ساعات من عرض الحلقة.

مسلسل «علي كلاي» يشارك في بطولته إلى جانب درة وأحمد العوضي، يارا السكرى، انتصار، طارق دسوقى، محمد ثروت، ريم سامى وعمر رزيق وآخرين ومن إخراج محمد عبدالسلام.