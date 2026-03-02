قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحسبا لأي تهديدات.. واشنطن ترفع مستوى التأهب الأمني حول مبنى الكونجرس
حقيقة اغتيال نتنياهو.. صاروخ يستهدف اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي
الجيش الكويتي: تصدينا لأهداف جوية معادية بكفاءة عالية
الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026 بالرقم القومي
بيان خليجي أمريكي أردني: ندين بشدة الهجمات الإيرانية المتهورة في أنحاء المنطقة
دعاء يوم 12 رمضان.. ردده واغتنم نفحات العشر المغفرة
أسعار الحديد في الأسواق العالمية والمحلية اليوم الإثنين 2 مارس 2026
الداخلية البحرينية: مقـ.تل عامل آسيوي وإصابة اثنين بسبب شظايا صاروخ
سلاح الجو الإسرائيلي يهاجم أهدافا إيرانية في 7 مدن كبرى
محمد رمضان: زعلان إني معملتش مسلسل في رمضان.. وصالحت نفسي بعربية فيراري
حزب الله يتوعد بالرد بعد اغتيال خامنئي: سنقوم بواجبنا في التصدي للعدوان
الدفاع الإماراتية تتصدى لهجمات إيرانية مكثفة: تدمير 506 مسيرات و152 صاروخا
فن وثقافة

درة تتصدر ترند إكس بعد مشهد العزاء في علي كلاي

النجمة درة
النجمة درة
أوركيد سامي

تصدرت الفنانة درة ترند منصة «إكس» عقب عرض الحلقة الثانية عشرة من مسلسل علي كلاي، بعد مشهد المواجهة بينها وبين علي، الذي يجسده أحمد العوضي، خلال عزاء والدتها.

وشهدت الحلقة مواجهة مشحونة بالمشاعر، قدّمت خلالها درة أداءً قويًا ومكثفًا عكس حجم الألم والغضب الذي تعيشه ميادة. اعتمدت على تعبيرات وجه دقيقة ونبرة صوت متوترة حملت إحساسًا صادقًا بالفقد والانكسار، لتجسّد امرأة تتراكم عليها الصدمات في توقيت واحد. 

المشهد كشف عن طاقة تمثيلية عالية وقدرة على نقل المشاعر دون افتعال، ما دفع كثيرين للإشادة بأدائها واعتباره من أبرز لحظات المسلسل حتى الآن.

وتتوالى الضغوط على ميادة ضمن الأحداث، فبعد صدمة زواج علي من أخرى ووفاة والدتها، تتكشف تفاصيل جديدة تتعلق بزواج الأم قبل رحيلها، الأمر الذي ينعكس على تقسيم الميراث ويضعها أمام أزمة إضافية تزيد من تعقيد موقفها.

وتفاعل رواد «إكس» بشكل واسع مع المشهد، حيث تم تداول مقاطع منه مصحوبة بتعليقات تشيد بأداء درة، ما دفع باسمها إلى صدارة الترند خلال ساعات من عرض الحلقة.

مسلسل «علي كلاي» يشارك في بطولته إلى جانب درة وأحمد العوضي، يارا السكرى، انتصار، طارق دسوقى، محمد ثروت، ريم سامى وعمر رزيق وآخرين ومن إخراج محمد عبدالسلام.

عيار 21 يقفز 700 جنيه كاملة.. أسعار الذهب تشتعل بسبب التصعيد الأمريكي الإسرائيلي الإيراني

عيار 21 يقفز 700 جنيه كاملة.. أسعار الذهب تشتعل بسبب التصعيد الأمريكي الإسرائيلي الإيراني

الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية

رسالة منحة التموين 800 جنيه.. كل ما يجب أن تعرفه وطرق الاستعلام

الطقس

طقس شديد البرودة وصقيع.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا

سعر الدولار مقابل الجنيه

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1مارس 2026

المتهمان

جوز عمتها صورها .. القبض على صاحبة فيديو للصلاة بملابس خادشة

الطقس

انقلاب مفاجئ في الطقس.. موجة برودة ورياح مثيرة للأتربة وأمطار غداً

أرشيفية

وسائل إعلام عبرية: سقوط صاروخ إيراني قرب مقر اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي في القدس

أرشيفية

حصيلة الهجوم على الإمارات.. 3 قـ.ـتلى و58 مصابا بعد إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية

صالح جمعة

صالح جمعة: مش بضعف قدام الستات.. ومعنديش العلاقات اللي الناس تخيلتها

نيكول سابا

ميصحش كده.. نيكول سابا تنفعل في مقلب فيفي عبده ألف ليلة وليلة

صالح جمعة

صالح جمعة: عقدي في سيراميكا كليوباترا 2020 كان 4 أضعاف الأهلي

بالصور

مسلسل على قد الحب الحلقة 12.. نيللى كريم تفتح قلبها لشريف سلامة

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

إنجي كيوان تلفت الأنظار في مسلسل «وننسى اللى كان» أمام ياسمين عبد العزيز

انجي كيوان
انجي كيوان
انجي كيوان

نائبة محافظ الشرقية تشهد احتفالية الذكرى الثامنة لإفتتاح متحف تل بسطا بالزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

لضبط المنظومة المرورية.. لجان تفتيشية مفاجئة لضبط المخالفين بالشرقية

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

