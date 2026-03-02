تارا عبود بين الصمود والانكسار في صحاب الأرض

تجد كرمة (تارا عبود) نفسها داخل دائرة اتهام خطيرة، بعدما أصبحت متهمة بالتواطؤ مع نضال في مقتل مستوطن، في تطور يقلب حياتها رأسًا على عقب، ضمن أحداث الحلقة الثانية عشرة من مسلسل صحاب الأرض الذي يُعرض على قنوات دي إم سي بالتوازي مع Watch It ضمن قائمة الأكثر مشاهدة على المنصة.



أثناء توجهها لمقابلة نضال، تفاجأ كرمة بجنود الاحتلال يعترضون طريقها ويسقطونها أرضاً في محاولة لإلقاء القبض عليها، وعندما يراها نضال، يحاول الدفاع عنها، لكن محاولته لا تكتمل إذ سرعان ما تطلق قوات الاحتلال النار عليه، فترديه قتيلاً.



يحاول المحققون استغلال القضية للوصول إلى والدها، عبر ممارسة مزيد من الضغوط عليها، لتتحول من مجرد فتاة قلقة على أسرتها إلى ورقة ضغط في صراع أكبر منها.



كرمة الآن أمام اختبار صعب: هل تصمد تحت وطأة الاتهام والتحقيق؟ أم تدفع ثمناً لم تختره في معركة لم تبدأها؟



مسلسل "صحاب الأرض" معالجة وسيناريو وحوار عمار صبرى وإخراج بيتر ميمي، وتشارك تارا عبود بطولته مع مجموعة كبيرة من النجوم من العالم العربي، من بينهم إياد نصار، منة شلبى، كامل الباشا، آدم بكري، ديانا رحمة، كيرا يغنم وسارة يوسف.