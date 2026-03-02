درة تتخلى عن هويتها وتلجأ إلى هوية مستعارة في إثبات نسب

تشهد أحداث مسلسل إثبات نسب تطورًا دراميًا جديدًا، بعدما رضخت نوال (درة) لرغبة هشام (نبيل عيسى) ووافقت على الظهور أمام أسرته بهوية وشكل مختلفين، في خطوة تحمل الكثير من المخاطرة والرهان.



القرار لم يكن سهلًا؛ فهو يعني التخلي مؤقتًا عن اسمها الحقيقي وتاريخها، والدخول إلى عالم يفرض عليها تمثيل دور جديد بالكامل. لكن نوال قبلت بهذه المغامرة مقابل وعد غير مباشر بأن هذه الخطوة قد تقرّبها من الوصول إلى ابنها المختفي.



المفارقة أن نوال، التي قضت الحلقات الماضية تحارب لإثبات وجودها وهويتها، تجد نفسها الآن مضطرة لإخفاء تلك الهوية طواعية. إنها معادلة قاسية: أن تتنازل عن نفسك من أجل استعادة جزء منك.



قبولها بشروط هشام يطرح تساؤلات عدة: هل يفي بوعده فعلًا؟ أم أن الهوية الجديدة ستكون فخًا آخر في سلسلة الفخاخ التي أُحيطت بها؟ وهل تستطيع نوال الحفاظ على توازنها وسط لعبة مزدوجة قد تنكشف في أي لحظة؟



مسلسل "إثبات نسب" تأليف محمد ناير وإخراج محمد عبده، وبطولة درة، محمود عبدالمغني ، ولاء الشريف، محسن محيي الدين، هاجر الشرنوبي، محمد علي رزق وياسر علي ماهر.