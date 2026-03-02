قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جيش الاحتلال يطلب من سكان 53 قرية في جنوب لبنان والبقاع إخلاء بلداتهم
أنباء اغتيال نتنياهو تثير الفوضى على وسائل التواصل.. الإعلام ينفي وغموض حول الرد الرسمي
ترامب: لدينا 3 خيارات جيدة لقيادة إيران.. واستمرار الضربات إذا لزم الأمر
ردا على اغتيال خامنئي.. حزب الله يتبنى إطلاق الصواريخ على إسرائيل
رويترز: دوي انفجارات في أجزاء من تل أبيب
دعاء الفجر 12 رمضان.. أدعية مأثورة لتيسير الرزق والأمور الصعبة
لبنان يدين إطلاق الصواريخ من الجنوب: تصرف خطير يهدد أمن البلاد
تحسبا لأي تهديدات.. واشنطن ترفع مستوى التأهب الأمني حول مبنى الكونجرس
حقيقة اغتيال نتنياهو.. صاروخ يستهدف اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي
الجيش الكويتي: تصدينا لأهداف جوية معادية بكفاءة عالية
الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026 بالرقم القومي
بيان خليجي أمريكي أردني: ندين بشدة الهجمات الإيرانية المتهورة في أنحاء المنطقة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

درة تتخلى عن هويتها وتلجأ إلى هوية مستعارة في إثبات نسب

النجمة درة
النجمة درة

تشهد أحداث مسلسل إثبات نسب تطورًا دراميًا جديدًا، بعدما رضخت نوال (درة) لرغبة هشام (نبيل عيسى) ووافقت على الظهور أمام أسرته بهوية وشكل مختلفين، في خطوة تحمل الكثير من المخاطرة والرهان.


القرار لم يكن سهلًا؛ فهو يعني التخلي مؤقتًا عن اسمها الحقيقي وتاريخها، والدخول إلى عالم يفرض عليها تمثيل دور جديد بالكامل. لكن نوال قبلت بهذه المغامرة مقابل وعد غير مباشر بأن هذه الخطوة قد تقرّبها من الوصول إلى ابنها المختفي.


المفارقة أن نوال، التي قضت الحلقات الماضية تحارب لإثبات وجودها وهويتها، تجد نفسها الآن مضطرة لإخفاء تلك الهوية طواعية. إنها معادلة قاسية: أن تتنازل عن نفسك من أجل استعادة جزء منك.


قبولها بشروط هشام يطرح تساؤلات عدة: هل يفي بوعده فعلًا؟ أم أن الهوية الجديدة ستكون فخًا آخر في سلسلة الفخاخ التي أُحيطت بها؟ وهل تستطيع نوال الحفاظ على توازنها وسط لعبة مزدوجة قد تنكشف في أي لحظة؟


مسلسل "إثبات نسب" تأليف محمد ناير وإخراج محمد عبده، وبطولة درة، محمود عبدالمغني ، ولاء الشريف، محسن محيي الدين، هاجر الشرنوبي، محمد علي رزق وياسر علي ماهر.

