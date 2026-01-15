انتهاء الوقت الأصلي بين المغرب ونيجيريا بالتعادل السلبي والاتجاه للأشواط الإضافية

اتجهت مواجهة المغرب ونيجيريا إلى الأشواط الإضافية، بعدما حسم التعادل السلبي نتيجة الوقت الأصلي للمباراة المقامة حاليًا على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

وجاء الشوط الأول من اللقاء متوازنًا في مجمله، مع أفضلية نسبية للمنتخب المغربي من حيث الاستحواذ والسيطرة على وسط الملعب، دون ترجمة تلك الأفضلية إلى فرص حقيقية على مرمى المنتخب النيجيري.

وفي الشوط الثاني، استمرت الندية بين المنتخبين، وسط تحفظ دفاعي واضح، لينتهي الوقت الأصلي دون أهداف، ويحتكم الطرفان إلى الأشواط الإضافية لحسم بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

ومن المنتظر أن يواجه الفائز من هذه المواجهة منتخب السنغال في النهائي، بعدما حجز أسود التيرانجا مقعدهم في المشهد الختامي عقب فوزهم على منتخب مصر بهدف دون رد.

تشكيل نيجيريا أمام المغرب

حراسة المرمى: نوبالي

نوبالي خط الدفاع: سامويل، أجاي، باسي، واونيكاشي

سامويل، أجاي، باسي، واونيكاشي خط الوسط: أونيديكا، أونيكا، أيوبي

أونيديكا، أونيكا، أيوبي خط الهجوم: لوكمان، أوسيمين، أدامز

تشكيل المغرب أمام نيجيريا