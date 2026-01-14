طالب بتدخل الفيفا.. 8 تصريحات نارية لحسام حسن بعد الخسارة أمام السنغال



علق حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني علي خسارة الفراعنة الكبار أمام السنغال في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا بالمغرب.

وتلقي منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن خسارة أمام نظيره السنغالي بهدف دون رد في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا وينتظر الخاسر من لقاء نيجيريا والمغرب على المركز الثالث والرابع يوم الأحد المقبل في تمام الساعة السادسة مساء.

قال حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بعد الخسارة من السنغال: أنا راضي عن أداء اللاعبين في البطولة، وبشكرهم على كل اللي قدموه.

تابع: كان في فارق راحة 24 ساعة بين مصر والسنغال قبل المباراة، وده فرق مؤثر.

أضاف: مفيش عدالة في فارق التوقيت بين المباريات، بسبب السفر وضيق الوقت . السنغال بتلعب في نفس الملعب من أول البطولة وواخدين يوم زياده عننا واحنا اللي سافرنا.

واصل: أنا مش بلجأ للأعذار، لكن مفيش عدل.. وبكرر شكري لكل اللاعبين.

وأكمل: كان في بعض الأخطاء التحكيمية في المباراة، ومن حقي أطالب بحقي فيها.

وأتم: أتمنى يكون في تدخل من فيفا في البطولات الكبيرة زي أمم أفريقيا.

وقال العميد أيضا: الجماهير كانت ضدنا من وقت ما دخلنا الملعب وقولت للعيبه متركزشي .. رغم أننا عرب.

واختتم حديثه قائلا: مصر أم العرب وأم أفريقيا بالتاريخ والقوة والبطولات والناس كلها بتغير منها والناس اللي كانت في الملعب في مباريات بنين وكوت ديفوار والسنغال مكنتش عايزنا نكسب.