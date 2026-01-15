أمم أفريقيا.. موعد مباراة المغرب والسنغال في النهائى

حسم المنتخب المغربي بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية من بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعدما تخطى عقبة منتخب نيجيريا في مواجهة قوية جمعت بينهما ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

اللقاء جاء متكافئًا في مجمل فتراته، وشهد ندية كبيرة بين الطرفين، في ظل رغبة كل منتخب في بلوغ النهائي والمنافسة على اللقب القاري.

تعادل سلبي في الوقتين الأصلي والإضافي

انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي دون أهداف، رغم المحاولات المتبادلة من الجانبين لهز الشباك. وواصل الفريقان الصراع نفسه خلال الشوطين الإضافيين، حيث طغى الحذر الدفاعي على الأداء، مع بعض الفرص المحدودة التي لم تُترجم إلى أهداف، ليحتكم المنتخبان في النهاية إلى ركلات الترجيح لحسم هوية المتأهل.

ركلات الترجيح تبتسم لأسود الأطلس



في ركلات الترجيح، أظهر المنتخب المغربي تركيزًا كبيرًا وثباتًا في الأعصاب، لينجح في التفوق على نظيره النيجيري بنتيجة 4-2. وتألق حارس مرمى المغرب في التصدي لمحاولات حاسمة، فيما أحسن لاعبو “أسود الأطلس” تنفيذ ركلاتهم بثقة، ليعلن الحكم نهاية اللقاء وتأهل المغرب رسميًا إلى النهائي.

فرحة مغربية وطموح نحو اللقب

شهدت أجواء المباراة فرحة عارمة من الجماهير المغربية التي دعمت منتخبها بقوة، في انتظار التتويج باللقب الأفريقي.

ويأمل الجهاز الفني واللاعبون في استكمال المشوار بنجاح، خاصة في ظل الأداء المنظم والانضباط التكتيكي الذي ظهر به الفريق طوال البطولة.

موعد مباراة المغرب والسنغال في النهائي

يضرب المنتخب المغربي موعدًا ناريًا مع منتخب السنغال في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، والمقرر إقامته يوم الأحد المقبل الموافق 18 يناير.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في لقاء مرتقب يجمع بين اثنين من أقوى منتخبات القارة السمراء، وسط ترقب جماهيري وإعلامي كبير لمعرفة هوية البطل الجديد.



