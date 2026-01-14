تشكيل منتخب المغرب أمام نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية

أعلن المدرب المغربي، وليد الركراكي، عن التشكيل الرسمي للمنتخب التي تواجه مساء اليوم الأربعاء نظيره النيجيري في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا المقامة بالمغرب.

واحتفظ الركراكي بنفس التشكيل الذي خاض به مبارتي ثمن وربع النهائي، مع استمرار الاعتماد على بلال الخنوس في وسط الملعب على حساب سفيان أمرابط، بالإضافة إلى تجديد الثقة في عبد الصمد الزلزولي في الخط الأمامي.

وجاءت تشكيلة المنتخب المغربي كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

ياسين بونو خط الدفاع: أشرف حكيمي، نصير مزراوي، نايف أكرد، آدم ماسينا

أشرف حكيمي، نصير مزراوي، نايف أكرد، آدم ماسينا خط الوسط: بلال الخنوس، نائل العيناوي، إسماعيل صيباري

بلال الخنوس، نائل العيناوي، إسماعيل صيباري الهجوم: براهيم دياز، أيوب الكعبي، عبد الصمد الزلزولي

المنتخب المغربي يسعى من خلال هذه التشكيلة إلى حجز بطاقة التأهل للمباراة النهائية، مستفيدًا من الانسجام الذي أظهره اللاعبون في الجولات السابقة.