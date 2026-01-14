ثلاث بطاقات صفراء تبعد حسام عبد المجيد وكوليبالي عن النهائي

أشهر الحكم الجابوني بير أوتشو ثلاث بطاقات صفراء خلال أحداث الشوط الأول من مواجهة مصر والسنغال، حيث نال كل من حسام عبد المجيد لاعب منتخب مصر، وكاليدو كوليبالي لاعب السنغال، بطاقتين ضمن قراراته التحكيمية الصارمة في اللقاء.

وبذلك تأكد غياب اللاعبين الحاصلين على الإنذارات بشكل رسمي عن المباراة النهائية، في حال تأهل أي من المنتخبين إلى المشهد الختامي لبطولة كأس أمم إفريقيا، وفقًا للوائح الانضباط المعمول بها في البطولة.

سيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من مباراة منتخب مصر و نظيره السنغالي في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب طنجة ضمن منافسات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

شهدت بداية المباراة ضغطًا هجوميًا من لاعبي المنتخب السنغالي إلا أن لاعبي المنتخب الوطني نجحوا في غلق المساحات والحفاظ على نظافة شباكهم، وشن الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة على مرمى المنافس.

وحصل حسام عبد المجيد على البطاقة الصفراء في الدقيقة السادسة بعد تدخل قوي على لاعب السنغال نيكولاس جاكسون.