كأس أمم إفريقيا.. غياب رسمي لثنائي السنغال ديارا وكوليبالي عن المباراة المقبلة

يغيب ثنائي منتخب السنغال، حبيب ديارا وكاليدو كوليبالي، بشكل رسمي عن المباراة المقبلة، سواء في النهائي حال تأهل أسود التيرانجا، أو في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع حال الخسارة، وذلك وفقًا للوائح الانضباط المعمول بها في البطولة.

سيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من مباراة منتخب مصر و نظيره السنغالي في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب طنجة ضمن منافسات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

شهدت بداية المباراة ضغطًا هجوميًا من لاعبي المنتخب السنغالي إلا أن لاعبي المنتخب الوطني نجحوا في غلق المساحات والحفاظ على نظافة شباكهم، وشن الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة على مرمى المنافس.

تشكيل منتخب مصر

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:-

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح - رامي ربيعة - حسام عبد المجيد - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - إمام عاشور.

خط الهجوم: محمد صلاح - عمر مرموش.