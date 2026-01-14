ضرب محمد هاني وخناقة شوارع في مباراة مصر والسنغال

نشبت خناقة شوارع فى الدقيقة 40 من لقاء منتخب مصر في المباراة المقامة حاليا أمام السنغال فى نصف نهائي كأس العالم 2025 بالمغرب.
وسقط محمد هاني لاعب منتخب مصر على الأرض عقب ضربه من جانب لاعب السنغال.
وأصبح حسام عبد المجيد خارج حسابات المباراة النهائية في حال تأهل منتخب مصر بسبب تراكم الإنذارات.
وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:-
في حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: أحمد فتوح - رامي ربيعة - حسام عبد المجيد - ياسر إبراهيم - محمد هاني.
خط الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - إمام عاشور.
خط الهجوم: محمد صلاح - عمر مرموش.
ويخوض منتخب السنغال المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: فيرلاند ميندي.
خط الدفاع: كريبان دياباتيه، خاليدو كوليبالي، موسى نياخات، إل جادي مالك ضيوف.
خط الوسط: محمدو ديارا، إدريسا جايي، بابي جايي.
خط الهجوم: إيليمان نداي، نيكولاس جاكسون، ساديو ماني.