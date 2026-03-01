انطلقت اليوم، مبادرة توزيع 1000 كرتونة مواد غذائية من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه ، التي تأتي بالتعاون بين بيت الزكاة والصدقات المصري ووزارة الأوقاف، وتحت إشراف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في إطار الدور المجتمعي والإنساني؛ دعمًا للأسر الأولى بالرعاية، وتخفيفًا للأعباء المعيشية عن كاهلهم.

توزيع 1000 كرتونة مواد غذائية من مسجد الإمام الحسين للأسر المستحقة

وباشر أعمال التوزيع الشيخ أحمد جمال الدين - مدير الدعوة بأوقاف القاهرة، بمشاركة الشيخ السيد عبد القادر - إمام مسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه.

وجرى تنظيم عملية التوزيع بالتنسيق الكامل بين بيت الزكاة والصدقات ووزارة الأوقاف، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه في أجواء من الانضباط والاحترام، تأكيدًا لقيم التكافل والتراحم التي يدعو إليها الإسلام.

وأكد القائمون على المبادرة استمرار العمل خلال الفترة المقبلة للوصول إلى أكبر عدد من الأسر المستحقة، بما يعكس رؤية الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز روح التضامن والتكافل بين أبناء الوطن.