انقلاب مفاجئ في الطقس.. موجة برودة ورياح مثيرة للأتربة وأمطار غداً
دونالد ترامب: دمرنا وأغرقنا 9 سفن تابعة للبحرية الإيرانية
الحرس الثوري: 560 قتي.لا وجريحا من العسكريين الأميركيين في الضربات الإيرانية
خصم 50% على رسوم ترخيص المحلات بتلك الفترة
ضربته بالروسية.. يارا السكري تنهال بالضرب على رامز جلال
صلاة العشاء والتراويح في الجامع الأزهر ليلة 12 من شهر رمضان | بث مباشر
ترامب: القيادة الجديدة في إيران تريد التحدث لذلك سأتحدث معهم
ترامب: القيادة الجديدة في إيران ترغب في الحوار ووافقت على ذلك
نيس يسقط أمام باريس في الدوري الفرنسي
توتنهام يخسر بثنائية من فولهام في الدوري الإنجليزي
جدول حجز قطارات عيد الفطر 2026.. تفاصيل
ديني

خالد الجندي: أخطر ما يفعله الإنسان أن يبحث عن مبرر لذنبه

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
أحمد سعيد

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الحديث عن الأنبياء عليهم السلام يفتح أمامنا أبوابًا من المعاني والقيم الكبرى، موضحًا أنه حين يُذكر اسم يوسف الصديق تتجلى قيمة العفة، ومع إبراهيم الخليل يظهر معنى الصدق، ومع موسى الكليم تتجسد القوة، ومع شعيب العدل، ومع لوط الشرف، وهي معانٍ جميلة ومعبرة.

خالد الجندي: كل الأنبياء اجتمعت فيهم الصفات الطيبة

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الأحد، أن العبد لا يستطيع أن يختصر سيرة نبي في كلمة واحدة، فكل الأنبياء اجتمعت فيهم الصفات الطيبة، لكن هناك صفات بارزة قد تُعبر عن محطات مميزة في حياتهم. 

وأشار خالد الجندي إلى أن الله سبحانه وتعالى ساق قصص الأنبياء في القرآن ليجد كل إنسان حالته في نبي من الأنبياء، فمثلًا يُذكر أيوب فيتجلى معنى الصبر، مع التأكيد على أن الصبر كان خُلقًا عامًا في جميع الأنبياء.

وأوضح أن قوله تعالى "وكلم الله موسى تكليمًا" لا يعني الحصر، فالله سبحانه كلم آدم عليه السلام بقوله "يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة"، وكلم النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج، لكن تكليم موسى كان نعمة خاصة في بقعة ومقام محدد، وضرب مثالًا بأن إعطاء شخص مالًا لا يعني عدم إعطاء غيره، فليس كل تخصيص يفيد الحصر.

وتطرق إلى الجدل الذي يثيره البعض عند قوله تعالى "ولقد همت به وهم بها"، مبينًا أن بعض أصحاب العقول الضيقة يقفون عند ظاهر اللفظ دون فهم السياق الكامل، مشيرًا إلى أن الإنسان إذا وقع في شهوة أو ضلال يبحث أحيانًا عما يبرر به لنفسه خطأه، فيحتاج إلى مثال أخلاقي كبير يتوهم أنه وقع فيما وقع فيه ليخفف عن نفسه الشعور بالذنب.

وضرب مثالًا بمن يدخن ويتعرض للوم من أهله ومجتمعه، فإذا رأى طبيبًا يدخن تمسك به ليقول إن التدخين ليس ضارًا، معتبرًا أن هذا نوع من التبرير النفسي، مؤكدًا أن الأمر نفسه يحدث حين يرى بعض الناس شيخًا يقع في معصية، فيسهل عليهم ارتكابها، لأن رؤية القدوة على خطأ تهون المعصية في أعين البعض.

الشيخ خالد الجندي خالد الجندي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الأنبياء الأعلى للشؤون الإسلامية

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

