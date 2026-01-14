تصرف مفاجئ من إبراهيم حسن مع لاعبي منتخب مصر قبل مواجهة السنغال

فاجأ إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، لاعبي الفراعنة برسالة مؤثرة من الكابتن حسن شحاتة، وذلك خلال المحاضرة الفنية التي سبقت مواجهة المنتخب المرتقبة.

وقام إبراهيم حسن بعرض فيديو مسجل للمدير الفني التاريخي للمنتخب، وجّه خلاله كلمات تحفيزية قوية للاعبين، مؤكدًا ثقته الكاملة في قدرتهم على إسعاد الجماهير المصرية.

وقال حسن شحاتة في رسالته للاعبين: «أنتم لاعيبة رجالة، والشعب المصري محتاج يفرح النهارده، افتكروا الناس اللي طالعة في عز البرد على القهاوي علشان تشجعكم، وافتكروا فرحتهم مع كل هدف بتسجلوه، وافتكروا الراجل الشقيان اللي مستني يخلص شغله علشان يرجع يتفرج على ماتش المنتخب».

وأضاف: «رجّعوا اسم مصر يهز القارة كلها، ربنا معاكم يا ولاد، وبالتوفيق للجهاز الفني واللاعيبة».

ولاقت الرسالة تفاعلًا كبيرًا داخل معسكر المنتخب، حيث رفعت من الروح المعنوية للاعبين قبل المواجهة، في إطار سعي الفراعنة لمواصلة مشوارهم القوي وتحقيق تطلعات الجماهير المصرية.