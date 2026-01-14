قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الفراعنة جاهزون.. انطلاق مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم إفريقيا
لاعبو مصر يجرون عمليات الإحماء قبل مواجهة السنغال في ملعب ابن بطوطة| صور
اللواء وائل ربيع: اجتماع الفصائل الفلسطينية أحد النجاحات التي حققتها مصر مؤخرا
ترجمة مستهدفات السردية الوطنية للتنمية الشاملة إلى برنامج تنفيذي
المغرب تفاجئ مشجع الليزر بإجراء صادم قبل مواجهة مصر والسنغال
عضو المجلس الوطني الفلسطيني: مصر تقود الإرادة العربية لتحقيق السلام في غزة
تحول حاسم.. باحث: تصنيف الإخوان جماعة إرهابية ينقل واشنطن من الاحتواء إلى المواجهة
ماتش مصر والسنغال.. اتفرج ببلاش على القنوات الناقلة مجانا
خالد الجندي: وصف النبي بعبده في سورة الإسراء تكريم وتشريف
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح في هذه المناطق
الجيش السوداني: حققنا نجاحات ميدانية في جنوب كردفان ودمرنا معدات ميليشيا الدعم السريع
ماتش مصر والسنغال ببلاش.. القنوات المجانية الناقلة للمبارة في نصف نهائي الكان
المغرب تفاجئ مشجع الليزر بإجراء صادم قبل مواجهة مصر والسنغال

مصر والسنغال
مصر والسنغال
مجدي سلامة

كشفت تقارير صحفية عن جاهزية المغرب للتصدي لاستخدام أجهزة الليزر في مواجهة مصر والسنغال، ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويواجه منتخب مصر بعد لحظات نظيره السنغال، في إطار نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية.

ووفقا لصحيفة “عكاظ” السعودية فإن رئيس وحدة تنظيم منافسات كأس الأمم الأفريقية 2025 في مدينة طنجة المغربية، عادل فريد، أكد أن الأجهزة الأمنية جاهزة للتعامل الحاسم مع أي محاولات لاستخدام أجهزة الليزر داخل المدرجات، مشددًا على أن «أي مشجع يتم ضبطه وبحوزته ليزر سيُرصد فورًا عبر الكاميرات، وسيتم تطبيق اللوائح بحقه دون تهاون».

وأوضح فريد أن المعلومة جرى تعميمها على الجهات المسؤولة عن المراقبة والأمن، مؤكدًا أن استخدام الليزر «ممنوع منعًا باتًا» في مباريات كأس الأمم الأفريقية، وأن التعامل مع المخالفين قد يشمل مصادرة الجهاز، وتوقيع غرامة مالية، أو إخراج المشجع من المدرجات.

وأشار إلى أن أنظمة المراقبة الحديثة داخل الملاعب المغربية تتيح رصد أي مخالفات بسرعة ودقة، بما يضمن الحفاظ على نزاهة المنافسة وسلامة اللاعبين، وعدم تكرار مشاهد سابقة أثارت الجدل في بطولات سابقة.

وكان المشجع السنغالي محمد ساليو ندياي قد أثار جدلًا واسعًا خلال مواجهة مصر والسنغال في الدور الفاصل المؤهل إلى كأس العالم 2022، بعدما استخدم الليزر لتشتيت لاعبي المنتخب المصري، وعلى رأسهم محمد صلاح.

المغرب مصر مصر والسنغال كأس الأمم الإفريقية

