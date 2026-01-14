ماتش مصر والسنغال ببلاش.. القنوات المجانية الناقلة للمبارة في نصف نهائي الكان

دقائق قليلة ويبدأ ماتش مصر والسنغال في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا2025 والتي تقام في المغرب، حيث يترقب الملايين فوز منتخب مصر اليوم على منتخب السنغال في مباراة حاسمة للوصل للنهائيات.

بدء مباراة مصر والسنغال بعد قليل

تبدأ مباراة مصر والسنغال في تمام الساعة ٧ مساءً بتوقيت القاهرة ، ويذاع الساعة ال٨ مساءً بتوقيت السعودية .

مشوار منتخب مصر في البطولة

أنهى منتخب مصر دور المجموعات متصدرًا مجموعته برصيد 7 نقاط، قبل أن يواصل عروضه القوية في الأدوار الإقصائية:

فاز على منتخب بنين بنتيجة 3-1 في دور الـ16

تجاوز منتخب كوت ديفوار في ربع النهائي بعد مباراة مثيرة انتهت 3-2

القناة الجزائرية الأرضية

القمر نايل سات، التردد 11680، الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 2/3.



قناة RTS1 السنغالية

القمر Eutelsat 9B، التردد 11881، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 3/4.



القناة المغربية الأرضية

القمر نايل سات، التردد 11157، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 4/3.



القنوات المشفرة الناقلة لمباراة مصر والسنغال

تنقل المباراة أيضا عبر قنوات beIN SPORTS MAX، وتحديدا:

beIN SPORTS MAX 1 على التردد 10810، استقطاب عمودي، معدل ترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 2/3.



beIN SPORTS MAX 2 على القمر سهيل 2 عند التردد 10850، بنفس إعدادات البث.

تردد قناة الجزائرية الأرضية

أعلنت قناة الجزائرية الأرضية نقل المباراة بثًا مباشرًا مجانيًا عبر قمر نايل سات، بجودة HD واضحة وتغطية احترافية تشمل تعليقًا عربيًا ممتازًا.

تردد قناة الجزائرية الأرضية على نايل سات (محدث لعام 2026)

القمر الصناعي: نايل سات (Nilesat 201 أو 7° غرب)

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ (FEC): 2/3 أو Auto

نظام البث: DVB-S / HD

نوع التشفير: BISS (غالباً يفتح تلقائيًا على الرسيفرات الحديثة مثل Starsat، Tiger، أو Humax؛ إذا طلب الجهاز شفرة، ابحث عن BISS code الجديد في منتديات الساتلايت).

القناة ستظهر في قائمة القنوات باسم Programme National أو الجزائرية الأولى أو ENTV National HD.

إذاعة ماتش مصر والسنغال على بين سبورت

أعلنت شبكة بي إن سبورتس عن خريطة إذاعة مباراة منتخب مصر أمام السنغال، المُقرر إقامتها، لحساب منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، الجارية في المغرب.

وأوضحت شبكة بي إن سبورتس أنه سيتم توفير استديو تحليلي من داخل مقرها الرئيسي في العاصمة القطرية، الدوحة، مع استديو آخر سيكون في ملعب المباراة بمدينة طنجة.

وسيقدم الاستديو التحليلي الرئيسي من قطر، الإعلامي، عبد العزيز النصر، فيما سيتواجد من طاقم المحللين الفنيين، وائل جمعة، وأحمد المحمدي، ثنائي منتخب مصر السابق، مع حاتم الطرابلسي، نجم منتخب تونس السابق.

أما الاستديو التحليلي الآخر، الذي سيكون في ملعب المباراة بمدينة طنجة، فسيقدمه الإعلامي، أحمد فؤاد، ومعه المحلل الفني، هيثم فاروق، لاعب منتخب مصر السابق.