ترجمة مستهدفات السردية الوطنية للتنمية الشاملة إلى برنامج تنفيذي
المغرب تفاجئ مشجع الليزر بإجراء صادم قبل مواجهة مصر والسنغال
عضو المجلس الوطني الفلسطيني: مصر تقود الإرادة العربية لتحقيق السلام في غزة
تحول حاسم.. باحث: تصنيف الإخوان جماعة إرهابية ينقل واشنطن من الاحتواء إلى المواجهة
ماتش مصر والسنغال.. اتفرج ببلاش على القنوات الناقلة مجانا
خالد الجندي: وصف النبي بعبده في سورة الإسراء تكريم وتشريف
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح في هذه المناطق
الجيش السوداني: حققنا نجاحات ميدانية في جنوب كردفان ودمرنا معدات ميليشيا الدعم السريع
ماتش مصر والسنغال ببلاش.. القنوات المجانية الناقلة للمبارة في نصف نهائي الكان
صلاح عبد العاطي: الاحتلال الإسرائيلي ما زال العائق الرئيسي أمام استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار
اتفرج مجانا.. 3 قنوات تنقل مواجهة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
الجيش السوري يوجه نداءا عاجلا لمواطنيه في حلب.. تفاصيل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

مش خايفين.. أول تعليق من الأسطورة حسن شحاته علي مواجهة مصر والسنغال

الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة في زيارة للكابتن حسن شحاتة
الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة في زيارة للكابتن حسن شحاتة
علا محمد

قام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بزيارة للكابتن حسن شحاتة، بمنزله للاطمئنان على حالته الصحية، بعد خروجه من المستشفى منذ عدة أيام واستكمال عملية شفائه في المنزل.

وقال حسن شحاته خلال لقائه بالدكتور أشرف صبحي :"احنا مبنخفش من حد وخاصة لما تكون في كرة القدم و هي بنسبالنا حاجه كبيرة وعالية بنكن ليها كل احترام واحنا عارفين نفسنا كويس و عارفين إن إحنا مبنخفش من حد و بنحترم المنافس ونازلين مش هممنا حد ".

ووجه رسالة للاعبي منتخب مصر وحسام حسن قبل مواجهة السنغال قائلاً :"إحنا مش خايفين من حد كنا خايفين في المتشات اللي فاتت لكن لما تيجي تفصلها بنكسب بنتيجه عالية ومحترمة جدا عشان كده إحنا مش خايفين إننا نقابل ولا السنغال و لا غيرهما".

وأضاف :"أنا مطمن جدا وده إحساسي اللي بوصله للجماهير اطمنوا اطمنوا ".

قام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بزيارة الكابتن حسن شحاتة، للاطمئنان على حالته الصحية، وذلك بمنزله، وذلك بعد خروجه من المستشفى منذ عدة ايام واستكمال عملية شفاءه في المنزل.

وخلال الزيارة، أعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص تمنياته للكابتن حسن شحاتة بالشفاء العاجل ودوام الصحة، مشيدًا بما قدمه من إنجازات تاريخية للكرة المصرية، ودوره الكبير في رفع اسم مصر عاليًا على المستويين القاري والدولي، مؤكدًا أن رموز الرياضة الوطنية يحظون بكل التقدير والاهتمام.

من جانبه، أعرب الكابتن حسن شحاتة عن تقديره لهذه اللفتة الإنسانية، مثمنًا حرص وزير الشباب والرياضة على المتابعة والدعم، ومؤكدًا اعتزازه بما تشهده الرياضة المصرية من اهتمام ورعاية من القيادة السياسية والدولة المصرية.

الدكتور أشرف صبحي أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كابتن حسن شحاتة السنغال

وزير التعليم

أول رد من التعليم على أنباء إحالة الوزير للمحاكمة الجنائية

طائرة تابعة لشركة الاتحاد

إصابات عدة خلال هبوط طائرة قادمة من أبو ظبي فوق فوكيت بتايلاند

قاعدة العديد

أوامر لعدد من العسكريين بمغادرة قاعدة العديد بحلول مساء اليوم

محمد صلاح

اتفرج مجانا.. 3 قنوات تنقل مواجهة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا

تردد قناة الجزائرية الأرضية

مصر تواجه السنغال اليوم.. تردد قناة الجزائرية الأرضية الناقلة للمباراة

وزير التربية والتعليم

موعد اجازة نصف العام 2026 في المدارس لجميع الصفوف .. قرارات رسمية

ماني ومحمد صلاح

بـ التردد.. قنوات مجانية ومشفرة تنقل مباراة مصر والسنغال

مصر ضد السنغال

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال في كأس أمم أفريقيا 2025

الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية،

رئيس الرقابة المالية: وثيقة سند الملكية تختلف جوهريا عن التأمين التقليدي على العقارات

أسعار الذهب في السعودية

أسعار الذهب في السعودية اليوم.. عيار 21 بـ 488 ريالا

جانب من الأعمال

محاور جديدة تفك الاختناقات المرورية بالجيزة.. عمرو بن العاص وكمال عامر نموذجًا .. تفاصيل

بالصور

محافظ الشرقية: تطوير وتركيب بلاط الإنترلوك بشوارع ديرب البلد بتكلفة 5 ملايين جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بتكلفة 17 مليونًا و648 ألف جنيه.. محافظ الشرقية يفتتح مدرسة بهنيا الثانوية التجارية بديرب نجم|صور

افتتاح مدرسة
افتتاح مدرسة
افتتاح مدرسة

طريقة عمل الجمبرى المشوى بالثوم و العسل

طريقة عمل الجمبرى المشوى بالثوم و العسل..
طريقة عمل الجمبرى المشوى بالثوم و العسل..
طريقة عمل الجمبرى المشوى بالثوم و العسل..

هشاشة العظام.. علامات تحذيرية لإصابتك بهذا المرض الصامت

هشاشة العظام.. علامات تحذيرية لاصابتك بهذا المرض الصامت
هشاشة العظام.. علامات تحذيرية لاصابتك بهذا المرض الصامت
هشاشة العظام.. علامات تحذيرية لاصابتك بهذا المرض الصامت

يسون خيمينيز

الحلم تحقق.. فنان شهير يلقى حتفه في الجو

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

