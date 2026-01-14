مش خايفين.. أول تعليق من الأسطورة حسن شحاته علي مواجهة مصر والسنغال

قام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بزيارة للكابتن حسن شحاتة، بمنزله للاطمئنان على حالته الصحية، بعد خروجه من المستشفى منذ عدة أيام واستكمال عملية شفائه في المنزل.

وقال حسن شحاته خلال لقائه بالدكتور أشرف صبحي :"احنا مبنخفش من حد وخاصة لما تكون في كرة القدم و هي بنسبالنا حاجه كبيرة وعالية بنكن ليها كل احترام واحنا عارفين نفسنا كويس و عارفين إن إحنا مبنخفش من حد و بنحترم المنافس ونازلين مش هممنا حد ".

ووجه رسالة للاعبي منتخب مصر وحسام حسن قبل مواجهة السنغال قائلاً :"إحنا مش خايفين من حد كنا خايفين في المتشات اللي فاتت لكن لما تيجي تفصلها بنكسب بنتيجه عالية ومحترمة جدا عشان كده إحنا مش خايفين إننا نقابل ولا السنغال و لا غيرهما".

وأضاف :"أنا مطمن جدا وده إحساسي اللي بوصله للجماهير اطمنوا اطمنوا ".

وخلال الزيارة، أعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص تمنياته للكابتن حسن شحاتة بالشفاء العاجل ودوام الصحة، مشيدًا بما قدمه من إنجازات تاريخية للكرة المصرية، ودوره الكبير في رفع اسم مصر عاليًا على المستويين القاري والدولي، مؤكدًا أن رموز الرياضة الوطنية يحظون بكل التقدير والاهتمام.

من جانبه، أعرب الكابتن حسن شحاتة عن تقديره لهذه اللفتة الإنسانية، مثمنًا حرص وزير الشباب والرياضة على المتابعة والدعم، ومؤكدًا اعتزازه بما تشهده الرياضة المصرية من اهتمام ورعاية من القيادة السياسية والدولة المصرية.