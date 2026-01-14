زيزو ومصطفي محمد الأبرز.. دكة بدلاء منتخب مصر أمام السنغال في أمم أفريقيا

يصطدم منتخب مصر بمنافسه منتخب السنغال التي تنطلق في السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على الملعب الكبير بمدينة طنجة المغربية في نصف نهائي النسخة رقم 35 لكأس الأمم الأفريقية.

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد الشناوي (1) - مصطفى شوبير (26) - أحمد عيد (24) – محمد إسماعيل (28) - خالد صبحي (2)– محمد شحاتة (15) – مهند لاشين (17) – محمود صابر (27) - محمود حسن "تريزيجيه" (7) – مصطفى فتحي (18) – أسامة فيصل (21) – أحمد سيد "زيزو" (25) – إبراهيم عادل (20) – صلاح محسن (9) – مصطفى محمد (11).

وحرص العميد على تثبيت التشكيل الذي تفوق على منتخب كوت ديفوار (حامل اللقب) في المواجهة السابقة بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب أدرار بمدينة أغادير وقدم أداء تكتيكي نال إعجاب كل المتابعين.



و جاء التشكيل الأساسي على النحو التالي:

محمد الشناوي (23) ’ محمد هاني (3) ’ رامي ربيعة (5) ’ ياسر إبراهيم (6) ’ حسام عبد المجيد (4) ’ أحمد فتوح (13)’ مروان عطية (19) ’ حمدي فتحي (14)’ إمام عاشور (8) ’ عمر مرموش (22) ’ محمد صلاح (10).



الجدير بالذكر أن لقاء نصف النهائي الثاني ينطلق في تمام العاشرة مساء اليوم على ملعب الأمير عبد الله بالعاصمة الرباط ويجمع بين منتخب المغرب ونظيره النيجيري ويُديره الحكم الغاني دانيال لاريا.