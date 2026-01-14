اعرف القيمة التسويقية لمنتخبي مصر والسنغال قبل مواجهة الليلة

يستعد منتخب مصر لخوض مواجهة حاسمة أمام السنغال، اليوم، الأربعاء، على استاد ابن بطوطة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

موعد مباراة مصر والسنغال

من المقرر أن تُقام مباراة مصر والسنغال اليوم، الأربعاء 14 يناير 2026، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القيمة التسويقية لمنتخب مصر والسنغال

وتبلغ القيمة التسويقية لمنتخب مصر حسب ترانسفير ماركت نحو 136.20 مليون يورو مقابل 405.90 مليون يورو لمنتخب السنغال.

ويعد أغلى لاعب في صفوف منتخب مصر هو عمر مرموش بـ 65 مليون يورو وخلفه محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بـ 30 مليون يورو

فيما يعد أغلى لاعب في صفوف السنغال هو إيليان ندياي لاعب إيفرتون بـ 45 مليون يورو بالتساوي مع نيكولاس جاكسون نجم بايرن ميونخ وإسماعيلا سا بنفس القيمة

ووصلت القيمة التسويقية لساديو ماني نجم السنغال والنصر السعودي لـ 7 مليون يورو