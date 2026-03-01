محافظ الجيزة يتفقد مقر هيئة النظافة والتجميل للوقوف على كفاءة منظومة النظافة

قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بزيارة إلى مقر هيئة النظافة والتجميل بالجيزة لمتابعة انتظام آليات العمل والوقوف على جاهزية معدات النظافة ومدى كفاءتها في دعم منظومة العمل اليومي بمختلف القطاعات.

وخلال جولته التفقدية حرص المحافظ على مراجعة بيان بالمعدات العاملة والمعطلة موجهًا بسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح ورفع كفاءة المعدات المتوقفة لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإمكانيات المتاحة بما يسهم في تحسين مستوى النظافة بالشوارع والميادين.

كما شدد المحافظ على ضرورة حسن استغلال المعدات والأصول المتوفرة والالتزام بتنفيذ برامج الصيانة الدورية للحفاظ على استدامتها مؤكدًا أن رفع كفاءة منظومة النظافة يأتي في مقدمة أولويات المحافظة لما لها من تأثير مباشر على جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

والتقى محافظ الجيزة بعدد من العاملين بهيئة النظافة والتجميل بالجيزة، حيث استمع إلى مطالبهم، واحتياجاتهم.

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهد والعمل بروح الفريق الواحد مع الالتزام بأعلى درجات الانضباط، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، تنعكس بشكل مباشر على مستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين.